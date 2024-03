El Gobierno pone el foco en el dinero con el que compró su piso el novio de Ayuso y el PP la defiende: "Ella no está siendo investigada"

El Gobierno dirige todos sus cañones hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo novio, Alberto González Amador, está siendo investigado por la Fiscalía por un supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros llevado a cabo durante la pandemia través de un entramado societario y de la emisión de facturas falsas. Más en concreto, el Ejecutivo ha decidido centrar el tiro en el piso en el que reside Ayuso con su novio, una vivienda de en torno a 200 metros cuadrados en el centro de Madrid que González Amador adquirió en 2022, cuando ya habría cometido el supuesto fraude.

El PP acusa al PSOE de querer "embarrar" y le aconseja "no hablar de parejas" cuando Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se reunió con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, mientras se preparaba la operación para rescatar Air Europa. Además, consideran que Ayuso ya dio este martes todas las explicaciones pertinentes sin siquiera tener la obligación de darlas. Porque "ella no está siendo investigada", subrayan desde Génova. En este sentido, el popular Alfonso Serrano tachó de "machista" el hecho de que se "responsabilice a una mujer de las cosas que pueden hacer otros hombres".

Cosa distinta —dicen en el PP— es la implicación que podría tener la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa. Los populares, que llevan días poniendo el foco en ella, explican que mientras la pareja de Ayuso "no habría recibido beneficios de su pareja", Sánchez sí podría haber recibido una inyección económica" a raíz de esa transacción. Por este motivo, desde la dirección nacional aconsejan a los socialistas que "no hablen de parejas".

Aun así, auguran que el PSOE continuará "embarrando" con la investigación de Ayuso para no responder a la supuesta trama de corrupción del caso Koldo que afecta al Gobierno. Los populares se preparan para la sesión de control de este miércoles que protagonizarán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: "Ellos sabrán si quieren llevar el planteamiento del novio de Ayuso", dicen en relación a la sesión en el Senado que tuvo lugar este martes, en la que consideran que el PSOE trató de "salvarla" distrayendo la atención.

A lo largo del martes, cuando se conoció la investigación por el supuesto fraude a Hacienda a raíz de una información publicada por eldiario.es, el Ejecutivo fue afinando su estrategia. Inicialmente, la ministra portavoz, Pilar Alegría, se limitó a exigir "transparencia" y "explicaciones" urgentes a Ayuso, habida cuenta de que, cuando se produjo este supuesto fraude fiscal (que habría tenido lugar en los ejercicios de 2020 y 2021), ya era pareja del denunciado. Por la tarde, no obstante, el Gobierno puso el foco en lo que realmente podría afectar de forma directa a la presidenta madrileña: la procedencia del dinero con el González Amador adquirió el piso, en el que residen actualmente ambos.

Quien con mayor claridad se centró en ese asunto fue la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que exigió a Ayuso que "dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y con comisiones" obtenidas "en la peor situación de pandemia".

La referencia de Montero a las comisiones que, dijo, se obtuvieron a través de la compraventa de "mascarillas" no está relacionada con el caso de González Amador, sino con la investigación que se llevó a cabo contra el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, por recibir comisiones en la venta de material sanitario a la administración autonómica. Este caso fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción y también por la Fiscalía Europea. Pero la vicepresidenta, pese a ello, aseguró que es "llamativo" que Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude, sean de mascarillas o de comisiones".

En la misma línea se expresó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que sostuvo que hay un "patrón de conducta" en los diferentes casos que rodean o han rodeado a la administración madrileña de Ayuso. Todos ellos, dijo Puente, tienen "los mismos ingredientes: aprovechamiento del erario público y aprovechamiento de la relación familiar de parentesco con la presidenta de la Comunidad de Madrid". El ministro, además, dio por hecho que González Amador pagó su piso, en el que reside con Ayuso, "con el producto de ese dinero" supuestamente defraudado a Hacienda.

Los populares no hacen esta relación y denuncian que la Fiscalía haya podido filtrar la información justo en la semana en la que se aprobará previsiblemente la amnistía en el Congreso y el PSOE está en el punto de mira por el caso Koldo. "Esto no es casualidad", sostienen fuentes del PP, que apuntan a una "persecución" que "no tiene parangón" en la democracia española contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Todo lo que haga el aparato del Estado no nos va a amedrentar ni va a conseguir tapar este gran caso de corrupción afecta al Partido Socialista", concluyen.