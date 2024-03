El dardo envenenado que ha lanzado Carla Barber a Joseph, padre de sus dos hijos: "Ser padre o madre es estar ahí..."

Carla Barber está muy involucrada en su faceta como madre. Prueba de ello fue su gran preocupación por el estado de salud de su hijo Bastian tras su paso por el quirófano el pasado mes. Ahora, la que fuera concursante de Supervivientes ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre la paternidad que no ha dejado a nadie indiferente.

Y es que no es la primera vez que la doctora especializada en medicina estética hace alusión a la distante relación que mantiene con Joseph, el padre de sus dos hijos. Ya hace unos meses la ex de Diego Matamoros lamentaba que el francés no tuviese mucho contacto con sus pequeños. "Me gustaría que mis hijos disfrutasen de su padre", expresó.

En esta ocasión, sin embargo, Barber ha dado un paso más y, compartiendo una de las páginas del libro que se está leyendo, ha lanzado un dardo al progenitor de Bastian y Bosco sobre lo que, a su juicio, significa ser padre o madre.

Carla Barber, a través de 'stories' de Instagram. DR.CARLABARBER / INSTAGRAM

"Ser padre o madre es estar ahí", ha concluido la también influencer a través de stories de Instagram, en lo que muchos internautas han interpretado como una crítica a la ausencia de Joseph en la vida de sus hijos.

Por si esto fuera poco, en el pasaje del libro de Greta Gerwig se plantean preguntas de lo más reveladoras. "¿No piensas que tal vez amor y atención sean lo mismo?","¿Cómo acercarte a tus hijos? ¿Cómo puedes asegurarte de que saben lo mucho que te importan?".

Para todas estas preguntas la respuesta es "muy simple": "Se trata de estar ahí. Casi siempre". Sin duda, una reflexión que Carla Barber podría estar dirigiendo al padre de sus pequeños, cuya actitud le alejaría del rol de "padre", pese a que pueda serlo a nivel biológico.