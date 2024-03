Que un perro se quede ciego no significa que se acaben los paseos seguros: así son los arneses para mascotas con poca visión

Al igual que a las personas, con el paso de la edad a los perros también les surgen problemas de salud propios de los años. De hecho, algo muy habitual en perros mayores es que sufran pérdida de visión, ya sea causada por algún problema concreto (como pueden ser las cataratas) o simplemente por el paso de la edad.

La pérdida de visión puede dificultar el día a día de nuestros peludos, no tanto en casa, donde conocen el espacio y están más habituados, si no fuera de casa, durante los paseos, ya que pueden producirse choques o caídas a causa de no ver los obstáculos.

Esta situación puede provocar miedos e inseguridades en nuestros perros y, por tanto, que empiecen a aparecer problemas de conducta como la agresividad; o problemas de salud, como la obesidad (por no moverse tanto como lo hacían antes de perder visión).

No obstante, que nuestro perro ya no vea (o vea menos) no significa que no podamos hacer nada para facilitarle su nueva vida. De hecho, a día de hoy existen unos arneses especiales pensados para perros con falta de visión que cuentan con una especie de escudo frente a ellos para evitar golpes y que se hagan daño.

Si no quieres comprarlo, hazlo tú mismo

Para un perro, este tipo de arneses sería como para una persona mayor, un bastón. Pero, ¿cómo son exactamente estos "bastones" para perros ciegos? Consisten en un aro horizontal protector (y a veces otro vertical) que se engancha en el arnés y que rodea al perro de forma que no puede chocarse.

Se pueden encontrar en Amazon y en tiendas de ortopedias especializadas como Ortocanis u Ortopedia Canina Canarias por precios que rondan, dependiendo del tamaño del perro y el tipo de arnés, entre los 20 y los 100 euros.

No obstante, también es posible fabricarlo utilizando una tira de aluminio (que permite darle la forma que más nos convenga y, a la vez, proporciona una barrera lo suficientemente sólida para nuestro perro. Así lo hizo el oftalmólogo veterinario Dennis Hacker que explica en la web especializada en ortopedias para mascotas Walking' Pets cómo crear un arnés con aro protectora para perros ciegos.

"Un perro ciego necesita algo que le indique que se acerca a un obstáculo, al igual que otros animales usan sonidos o los bigotes", expresa. "Para crear este bastón necesitaremos medir al perro en tres lugares: desde la pierna delantera hasta el cuello, desde el cuello hasta la punta de la nariz y el diámetro del pecho justo detrás de las patas delanteras"

Un arnés para perros ciegos. DENNIS HACKER / WALKIN'PETS

En cuanto a los materiales, Hacker utilizó una tira de aluminio del tamaño adecuado (tras multiplicar la suma las dos primeras medidas que debemos tomar de nuestro perro por tres), un arnés de cuero para encajar en el pecho, una remachadora, unos remaches de 5 mm y 3-6 mm de alcance. un taladro eléctrico, una broca helicoidal de 5 mm, y una lija.

Con todo listo, lo primero que debemos hacer es lijar los bordes del aluminio para que queden redondos y colocarle el arnés al perro para ajustárselo de forma que le sea cómodo. "Debemos medir la distancia entre los centros de las bandas verticales ya que ahí irá la barra de aluminio que forma el aro", expresa el veterinario.

"Taladramos cuatro agujeros en la tira de aluminio (uno en cada extremo y luego otro par de agujeros a la distancia entre las dos sujeciones del arnés", agrega. "Después perforamos el arnés en la parte inferior de las tiras verticales del cuello donde medios y ya tenemos el lugar donde se une la banda de aluminio para advertir al perro que está a punto de golpearse".

Lo siguiente que tenemos que hacer es doblar la distancia que medimos del arnés en los extremos de la barra de aluminio con un ángulo de 45 grados y después doblar suavemente y en sentido opuesto para dar forma de circunferencia a la zona central del mismo.

"Remachamos el aro de aluminio al arnés en las correas de cuero verticales más cercanas a la cabeza del perro y, con el arnés puesto en el perro, nivelamos el aro a la altura de los ojos y la nariz", explica Hacker. "Marcamos la medida y remachamos el aro en la parte posterior del arnés. ¡Y ya está listo nuestro bastón para perros ciegos!".