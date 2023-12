Susana Mollá, autora de 'Héroes sobre ruedas': "Los perros paralíticos se pueden acoplar perfectamente y tener una vida feliz"

La vida da muchas vueltas. Aunque es duro y difícil, debemos ser conscientes de que la situación que vivimos hoy puede ser completamente diferente a la que viviremos mañana. A distintos niveles y a veces movida por nuestras propias decisiones, nuestras vidas cambian y muchas veces no estamos listos para esos cambios, los cuales cada vez más incluyen también a nuestros compañeros peludos, nuestras mascotas.

A Susana Mollá la vida le cambió de un día a otro. Ella tenía una vida feliz junto a su perro Hugo, quién también estaba completamente sano y, un día cualquiera se quedó paralítico, cambiándolo todo para Susana. "Ocurrió de un día a otro, cuando tenía siete años, sin nada que llamara la atención", cuenta.

Todo lo que le ocurrió a Mollá tras aquella noticia ha sido lo que la ha impulsado a plasmar en un libro, no solo la historia de Hugo, si no la de muchos perros que han tenido problemas como el suyo y la de sus tutores, que han tenido que verse en la tesitura de decidir entre la vida y la muerte de sus compañeros, cambiando su vida para siempre.

El libro Héroes sobre ruedas, narra la historia de 25 perros cuyos tutores decidieron luchar por ofrecerles una vida feliz hasta donde ellos quisieran, personas que no se rindieron ni se dejaron llevar por incluso recomendaciones veterinarias que no consideraban posible que un perro pudiera ser feliz con una silla de ruedas.

"No a la eutanasia por discapacidad"

"Cuando mi perro se quedó paralítico nadie me ayudaba con las dudas que tenía en el día a día, sobre cómo ponerle un pañal, por ejemplo, ni siquiera los veterinarios", relata Mollá. "Por esto, mi primera intención con Héroes sobre ruedas es ayudar a familias con perretes paralíticos, para que puedan tener información útil al respecto".

De hecho, Mollá abrió una cuenta de Instagram a su perro donde contaba el día a día de Hugo e intentaba compartir como resolvía los problemas cotidianos, de esta forma empezó a ser más conocida en redes sociales y a obtener un montón de apoyo, así como a conocer a más personas en su misma situación.

Los momentos detrás de la noticia de la parálisis parcial de Hugo fueron realmente duros para Susana, ya que enseguida parecía que todo su alrededor quería dormir a su compañero peludo, sin plantearse si quiera una feliz vida con los cuidados necesarios.

Si el perro está sufriendo, lo intentas pero no se adapta a los cambios y realmente ves que no es feliz, es respetable

"Este es otro de los objetivos del libro, llegar al personal veterinario, a aquellos profesionales que cuando acudes a ellos con un caso como el mío te recomiendan directamente la eutanasia, desanimándote y haciéndote pensar que no pueden ser perros felices", detalla. "Obviamente, si el perro está sufriendo, lo intentas pero no se adapta a los cambios y realmente ves que no es feliz, es respetable, pero que al menos la eutanasia no sea la primera opción sobre la mesa".

En este sentido Mollá recuerda que las 25 personas que componen el libro se vieron en la misma situación que ella, frente a un profesional veterinario que recomendaba la eutanasia de su perro paralítico y asegurando que no podían ser felices. "La realidad es que todos los que hemos escrito los capítulos de Héroes sobre ruedas hemos llegado a la conclusión de que los perros se pueden acoplar perfectamente y hemos vivido hasta el final con ellos, felices".

Por último, de forma más secundaria, Mollá cuenta que con este libro ni ella ni los demás autores ganan dinero, son historias solidarias y todos los beneficios que obtenga van destinados a diferentes protectoras de animales.

Hugo, un último deseo

"Hugo era un Teckel al cual yo inicialmente no quería incorporar en mi vida", cuenta Mollá. "En casa siempre habíamos tenido perros mestizos y yo, al independizarme, quería tener un perro de protectora también, sin raza. Sin embargo, mi madre empezó a insistirme en que tuviera un perro salchicha".

La autora del libro recuerda con cariño lo frustrante que era visitar a su madre con fotos de perritos de protectora, para ver cuál le gustaba más y que ella tan solo insistiera en la idea de "tener un perro bonito". "Por aquel entonces mi madre estaba muy malita, se encontraba en la fase terminal de un cáncer y tan solo me insistía en que quería que tuviera un perro salchicha".

"Al final me decidí por tenerlo y darle esa última alegría, así que contacté con una familia que había tenido cachorros y fui con mi madre a verlos, a pesar de estar muy enferma, ya que no quiso perderse ese momento", relata. "Así llegó a mi casa, para diez días después convertirse en mi paño de lágrimas, al tener que despedirme de mi madre, que se fue feliz y satisfecha".

No fue hasta que Hugo cumplió los siete años cuando se quedó paralítico, algo que ocurrió de la noche a la mañana. "No hubo nada que llamara la atención y cuando lo llevé a la clínica ahí me dijeron que el perro no iba a volver a caminar, que había sido causa de una hernia muy grave y que tenía solo el 20 por ciento de posibilidades, me planteaban dormirle", recuerda.

"Como tuve que ir a una clínica de urgencias, esperé a tener una segunda opinión, la de mi veterinario de confianza, quién me sugirió lo mismo... Y claro, ¿cómo no te vas a fiar de lo que te dice tu veterinario de toda la vida?", pregunta. "Fue mi hermano quién me dijo que no podían obligarme a tomar una decisión así en cinco minutos y quién me planteó la posibilidad de que Hugo viviera usando una silla de ruedas".

Mollá asegura que habría decidido eso mil veces más, especialmente al demostrarle la experiencia que los veterinarios eran los que estaban equivocados: "Hugo tuvo una vida feliz y vivió perfectamente hasta 2022, lo que cambió fue mi vida".