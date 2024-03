Este es el pueblo de Canarias donde se venden casas de 80 metros cuadrados por menos de 80.000 euros

El precio de la vivienda no da un respiro a los futuros propietarios. Cada vez es más caro comprarse un piso en España. El metro cuadrado no ha dejado de subir en el último año y ha alcanzado los 2.056 euros de media en febrero. Esto supone un incremento del 7,2% con respecto al mismo mes de 2023. Así lo recoge un informe elaborado por Idealista, que se actualiza todos los meses. Este estudio solamente marca el precio medio del suelo donde está ubicada cada vivienda y no tiene en cuenta otros factores, como su estado o el número de habitaciones.

Canarias es una de las comunidades más caras para invertir en una propiedad. El metro cuadrado supera notablemente la media española, ya que se sitúa en 2.501 euros, su precio más alto desde que hay registros. Esto supone una subida de algo más del 17% en comparación con febrero del año anterior, siendo así la comunidad que más ha incrementado el valor del suelo en los últimos meses. Así, un piso de unos 80 metros cuadrados —que es un tamaño estándar— rondaría los 200.000 euros.

La provincia más cara de Canarias

Santa Cruz de Tenerife es la provincia más encarecida de Canarias. El precio del metro cuadrado supera incluso la media de la Comunidad: ronda los 2.614 euros, casi un 21% más que hace un año y su valor más alto hasta ahora. El piso tomado como referencia costaría unos 210.000 euros. Unos 20.000 euros menos se podría comprar esta misma vivienda en Las Palmas, donde el suelo tiene un precio estimado de 2.359 euros.

El pueblo más barato de Canarias para comprar un piso

El pueblo más barato para comprar una casa pertenece a Santa Cruz de Tenerife, a pesar de ser la provincia con el precio del metro cuadrado más elevado de Canarias. Se trata de Icod de los Vinos, situado en la isla de Tenerife y cuyo suelo se paga a menos de 1.000 euros. Esto significa que una vivienda de 80 metros cuadrados, teniendo en cuenta únicamente el precio de Idealista, costaría menos de 80.000 euros.

Para los que estén interesados en invertir en la isla de Gran Canaria pueden optar por comprar una casa en Vega de San Mateo, el segundo municipio más económico de Canarias. El metro cuadrado ronda los 1.029 euros de media, casi un 5% más barato que hace un año. El piso de tamaño estándar tomado como ejemplo costaría en torno a los 82.000 euros de media.

Otras alternativas baratas y situadas en la misma isla de Gran Canaria son Gáldar, Teror e Ingenio. El precio del metro cuadrado ronda los 1.065 euros en el primero, los 1.149 euros en el segundo y los 1.158 euros en el último. Esto se traduce en que los pisos de 80 metros cuadrados se podrían comprar por 85.000 euros en Gádar o los 92.000 euros en los otros dos municipios.