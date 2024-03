La DGT vigilará esta semana el correcto uso del cinturón y de las sillitas para niños

La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará la vigilancia sobre el correcto uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, conocidos como las sillitas de los niños, desde este lunes hasta el domingo en todo tipo de vías.

Se trata de una campaña especial, en la que participarán agentes de Tráfico de la Guardia Civil, policías autonómicas y locales y se intensificará la supervisión desde el aire y a través de las 245 cámaras colocadas tanto en vías convencionales como en las de alta ocupación, según ha informado este lunes la DGT.

Esta campaña se suma a la organizada por la RoadPol (Red Europea de Vigilancia de Carreteras) que busca incidir en la importancia de estos sistemas dentro del espacio de la Unión Europea.

La DGT ha alertado que todavía hay "un número significativo de conductores y ocupantes" que no usan los sistemas de retención o lo hacen de manera incorrecta, a pesar de que está científicamente probado que es la medida más eficaz para proteger a los ocupantes del vehículos en caso de accidente.

En el caso de los sistemas de retención infantil, más complejos de utilizar que el cinturón de seguridad, existe "una alta prevalencia de uso incorrecto o del uso de sistemas que no son los adecuados para el tamaño del niño".

Tráfico ha recordado que en 2023 fallecieron 139 personas que viajaban en vías interurbanas en turismo y furgoneta y no llevaban puesto el cinturón de seguridad, el 25 % del total.

Y subraya que la ley de tráfico y seguridad vial sanciona con cuatro puntos tanto no llevar puesto el cinturón de seguridad como no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

Normativa de sillitas infantiles

En el caso de los sistemas de retención infantil, ha indicado que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado estas sillitas y que, en caso de accidente, esta medida reduce las lesiones hasta en un 75%.

Es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 centímetros utilicen de manera correcta un sistema de este tipo adecuado a su talla y peso, algo recomendable hasta los 150 centímetros.

Los menores deben ir sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros niños o no sea posible instalar en ellos los sistemas de retención infantil.

Es obligatorio que viajen en sentido contrario a la marcha hasta los 15 meses y recomendable hasta los cuatro años.