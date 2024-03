La multa que te podría imponer la DGT si no respetas la distancia con respecto a otro coche al aparcar tu vehículo

Seguro que alguna vez te ha pasado que has aparcado tu coche en una calle de una ciudad de España, y al volver de tus asuntos, te has encontrado con que un coche ha estacionado muy cerca del tuyo, por lo que te dificulta tu salida de la plaza de aparcamiento o no te permite acceder a tu vehículo.

Por tanto, debes saber que esta situación tan desagradable, ya que es fácil causar un arañazo al coche contiguo, puede ser sancionada por los agentes de tráfico entre los 80 y los 200 euros según se precise en las ordenanzas municipales de cada ciudad, aunque desde la Dirección General de Tráfico indican que podría ser un motivo de infracción por falta de civismo.

¿Cuál es la distancia de seguridad entre coches aparcados?

Tal y como precisan desde Automovilistas Asociados Europeos (AEA) no existe una distancia determinada legalmente entre dos coches estacionados. Sin embargo, es posible que en alguna ordenanza municipal se encuentre recogida esta distancia.

Por otra parte, el Reglamento General de Circulación precisa en su artículo 91 que “la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía“. En definitiva, la sanción quedará a valoración del agente de tráfico, pero lo recomendable es dejar al menos un espacio de más de 30 centímetros.

¿Cómo aparcar de forma correcta en batería?

Aunque todo depende del espacio con el que te encuentres, el proceso debe comenzar con la señalización de la futura maniobra que normalmente es en el lado derecho, después nos tenemos que parar en perpendicular a los otros coches que están aparcados y colocándonos a un metro aproximado de ellos.

Una vez que tengas alineado tu parachoques trasero con el automóvil aparcado debes girar toda la dirección hacia la derecha y con la ayuda de los retrovisores revisan que no golpeas a los otros vehículos. Una vez tengas tu coche bien encarado, recula marcha atrás para que quede en paralelo a los automóviles que se encuentran a tus lados. Por último, no olvides tener cuidado a la hora de abrir las puertas.

¿Cómo calcular la distancia de seguridad en marcha?

Desde la Dirección General de Tráfico suele difundirse el conocido como truco “1.101”, que indica escoger un punto de referencia en la vía y esperar a que el vehículo que nos precede pase por él. Una vez haya transitado, debemos comenzar a contar desde el 1.101, 1.102 y hasta el 1.103, si en este tiempo aún no hemos pasado por el punto de referencia establecido es que llevamos la distancia de seguridad adecuada.

Otro truco que se establece consiste en quitar un cero a la velocidad a la que circulamos y elevarla al cuadrado, es decir, si vamos a 90 km/h, realizaríamos la operación nueve por nueve, cuyo resultado es 81, que son los metros aproximados que deberíamos guardar con el vehículo que nos precede.