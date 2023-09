Los niños y niñas vuelven ya al colegio y muchos progenitores están acostumbrados a llevarlos en coche al centro educativo, ya que así desde ahí pueden ir directamente al trabajo. Las primeras horas en el entorno de una escuela pueden ser caóticas, ya que no siempre suele haber espacio para aparcar y los conductores tienden a dejar los coches aparcados en doble fila, un gesto que puede conllevar una multa de tráfico por mucho que se pongan los cuatro intermitentes.

La Ley de Tráfico confirma que aparcar en doble fila no está permitido y que este gesto conlleva una sanción de hasta 200 euros si no se siguen ciertas precauciones. Desde Easypark, previendo la marea de padres y madres que llevarán a sus hijos e hijas al colegio estos días ha especificado en qué casos dejar el coche en doble fila no se considera una infracción.

Cómo dejar el coche en doble fila y no recibir una multa

Si paramos nuestro coche en doble fila, tendremos que permanecer dentro del vehículo en todo momento, no podemos estar parados durante más de dos minutos y tampoco podemos obstaculizar la circulación. Si cumplimos con estos requisitos, no recibiremos ningún tipo de sanción.

Sin embargo, es difícil respetar toda la lista anterior cuando vamos a dejar a nuestros niños al colegio, ya que tendremos que abandonar el vehículo para dejar al menor dentro del centro educativo. Lo más seguro es que, también, acabemos entorpeciendo el tráfico, ya que la costumbre de dejar el coche mal aparcado con los warnings puestos está bastante extendida y, al final, son varios los vehículos que acaban en doble fila.

Recomendaciones para ir en coche al colegio

Para evitar multas y sustos a la hora de dejar a nuestros hijos en el colegio con el coche, la DGT recomienda aparcar el vehículo correctamente siempre, pero también llevar la mochila en el maletero, para evitar que salga despedida en caso de accidente de tráfico y que pueda causar daños.

El director general de EasyPark España, Jaime Requeijo, añade que es importante salir de casa con tiempo para poder aparcar correctamente, además de para no tener que ir conduciendo con prisas, lo que podría propiciar sufrir un percance por falta de atención al volante.

Obviamente, los menores tienen que bajar siempre del vehículo por el lado de la acera y viajar en los asientos traseros, usando los sistemas de retención más aptos para ellos, como el cinturón de seguridad o las sillas de retención infantil, si así las requiere su altura.