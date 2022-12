Los tres requisitos para aparcar en doble fila sin que te multen

Las prisas y la búsqueda interminable de aparcamiento pueden llevar a más de un conductor a sentirse tentado a dejar el coche en doble fila. Este gesto está permitido y recogido en las normas de circulación, pero es necesario cumplir una serie de requisitos para evitar que nos sancionen si dejamos el vehículo en doble fila ya que, de lo contrario, se considerará una infracción.

El artículo 91.1 del Reglamento General de Conducción señala que, tanto las paradas como los estacionamientos, deben realizarse sin que obstaculicen la circulación ni constituyan un riesgo para el resto de los usuarios de la vía. Este es el primer precepto para evitar sanciones de tráfico.

Después, hay que saber distinguir entre lo que es una parada y lo que es un estacionamiento. Así, en las paradas se permite dejar el coche en la calzada o en el arcén, siempre al lado derecho (también en el izquierdo si la vía es de un sentido), de manera excepcional siempre y cuando no se obstruya el tráfico, el conductor no abandone el vehículo en ningún momento y el tiempo de parada sea menor a dos minutos.

Así pues, recopilando, para parar en doble fila y que no nos multen deberemos hacerlo sin obstruir el tráfico, sin abandonar el vehículo y durante un tiempo de menos de dos minutos. Activar los cuatro intermitentes o luces de emergencia no nos librará de una multa si no cumplimos con estos preceptos, ya que ni siquiera sería necesario activarlos cuando paramos en doble fila.

Nueva multa por no apagar el motor

Cabe recordar que, además, si paramos el vehículo y no apagamos el motor nos enfrentamos a una multa de 100 euros, recogida en las modificaciones de la ley de Tráfico. Esta nueva infracción explica que ""el usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes o al medioambiente". Aunque queda a interpretación, si estacionamos el vehículo o paramos excediendo el tiempo de una pausa rápida, deberemos desconectar el motor.