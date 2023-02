El arte de aparcar en lugares difíciles: el vídeo viral de un hombre que consigue dejar su coche en un sitio minúsculo

Recientemente, una usuaria de TikTok compartió con todos sus seguidores la manera en la que su vecino aparcaba su coche en un espacio justo. La destreza con la que el hombre fue capaz de dejar su vehículo se viralizó en apenas minutos.

En el vídeo, que cuenta ya con más de millón y medio de 'me gusta', la joven se queda sorprendida por el "arte" con el que su vecino aparca. Desde su publicación, no son pocos los que han intentado adivinar cómo logró hacerlo o la cantidad de horas que tuvo que estar maniobrando.

Pues ahora es el turno del propio protagonista de la historia. Y es que el conductor del vehículo, de nombre Pano, ha querido demostrar cómo ha sido capaz de hacerlo. El hombre, que se hizo viral sin saberlo, se ha quedado sorprendido ante la expectación que su técnica ha generado en la red social.

En su cuenta de TikTok, recién creada solo para demostrar cómo estaciona, ha subido un vídeo y diversas fotos, demostrado su "arte de aparcar": "Para esos y esas impacientes que no se pueden esperar dos días a subir el vídeo. Pues lo meto igual que lo saco, con más cuidado porque va justo por algunos sitios. Por cierto, desde la barrera todo es supersencillo, superespacioso y poco más entra un tráiler en el sitio, si queréis lo intentáis, os grabo y os dejo el número del chapista más cercano".

El hombre se ha tomado con mucho humor todos los comentarios del vídeo. Entre los mensajes más destacados se encuentran: "Pensé que habían construido el edificio alrededor del coche", "o sea, que no es un Transformer", "mi coche ya no tendría pintura, ni puertas, ni espejo" o "que lo llamen para hacer una película de Fast and Furious".