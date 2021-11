¿Me pueden multar por aparcar mi coche en una plaza de recarga reservada a un eléctrico?

Las plazas de aparcamiento reservadas para la recarga de coches eléctricos han proliferado, pero siguen siendo algo escasas para las necesidades de estos nuevos conductores (sobre todo fuera de las granes ciudades, centros comerciales o laborales), lo que las hace estar altamente solicitadas. Encima de esta escasez, solo falta que llegue el despistado de turno y deje estacionado su coche de gasolina o diésel en uno de estos sitios específicos.

¿Se puede aparcar un coche con motor de combustión en una plaza reservada para vehículos eléctricos? Solo si el coche está enchufado. Esto quiere decir que cualquier vehículo estacionado en un punto de recarga de coche eléctrico que no esté enchufado a la red podrá ser sancionado con una multa de hasta 200 euros, ya que este gesto se considera una infracción grave. Así se señala en la Guía de Infracciones de la DGT, artículo 195.

Esta falta, por lo tanto, no solo afecta a los conductores de vehículos con motor de combustión. Aquellos coches eléctricos aparcados que no estén recargando su batería también serán susceptibles de ser sancionados, como explican desde Pyramid Consulting. La razón es que estos aparcamientos no son plazas reservadas o exclusivas, sino puntos de carga que solo pueden ocuparse si se va a conectar el vehículo.

¿Cuántos puntos de carga hay en España?

Nuestro país siempre acaba estando a la cola de Europa en lo que se refiere a infraestructuras de recarga. Pese a los planes de algunas compañías para ampliar la red con 150.000 estaciones de carga en los próximos cinco años, según los datos de Electromaps los puntos públicos disponibles en el territorio apenas llegan a los 185.000.

Un estudio, por otro lado, de Switcher de mostró que aunque estemos a la cola en electromovilidad en lo que a recarga se refiere, España es el quinto país más caro de Europa donde repostar un coche eléctrico en puntos de acceso público, con un precio de 0,22 euros por kWh (13,99 euros por carga completa).