Podemos acusa a Sánchez de apuntarse a la "escalada bélica" en Ucrania y le exige decir "no a la guerra" para evitar un nuevo 11M

Podemos exige al Gobierno dejar de contribuir a la "escalada bélica" europea en Ucrania ante el riesgo de que pueda producirse un atentado como el del 11M. Así lo planteó este lunes el secretario de Organización y coportavoz del partido morado, Pablo Fernández, que quiso hacer bandera del "no a la guerra" con el que un importante sector de la población española se opuso hace 21 años a la invasión ilegal de Irak e insistió en que "la espiral belicista no favorece a nadie salvo a la industria armamentista".

Fernández pronunció estas palabras en la habitual rueda de prensa celebrada por Podemos este lunes tras la reunión de su ejecutiva, que se celebró el día en el que se cumplen 20 años del atentado yihadista que acabó con la vida de 192 personas en Madrid. El dirigente morado expresó su "recuerdo y homenaje a todas las víctimas, familiares y amigos" y su "rechazo y condena firma a la barbarie terrorista", y denunció que "las víctimas de todas las guerras son los de abajo, que padecen las decisiones de los gobiernos, en este caso la decisión del Gobierno de José María Aznar de meternos en una guerra ilegal", la de Irak.

El portavoz aprovechó ese aniversario para cargar contra lo que, a juicio de Podemos, es un furor bélico expresado por las instituciones europeas y también por el Gobierno de España. "Es fundamental defender la paz aunque quieran llevarnos a la guerra, especialmente ahora que el PSOE apuesta por la escalada bélica en Ucrania y no toma medidas urgentes para parar el genocidio en Gaza", sostuvo Fernández. Para Podemos, "es más necesario que nunca reivindicar la paz y el no a la guerra en un contexto de escalada bélica tanto en Europa como en Estados Unidos", porque además "no podemos descartar que hechos como el del 11M pudieran repetirse", vaticinó.

El número 2 de Podemos no quiso pronunciarse sobre por qué considera equiparables la participación de España en la invasión de un país como Irak, no amparada por la ONU, con el envío de material militar y el apoyo diplomático a una potencia que ha sido víctima de una invasión, como es el caso de Ucrania. Fernández se limitó a pedir que se tomen "todas las medidas diplomáticas para conseguir la paz" ya que "la escalada belicista no favorece a nadie salvo a la industria armamentista". "Y si Macron o Von der Leyen quieren ir a la guerra, que vayan, pero nosotros no vamos a apoyar en ningún caso que se tomen medidas que vayan en esa línea", zanjó.

