Zapatero, en 'Lo de Évole' por el 20 aniversario del 11M: "Nunca pudo haber dudas porque solo hubo una línea de investigación"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue entrevistado este domingo por Jordi Évole en LaSexta, donde repasó los 20 años del 11-M y su llegada al Gobierno. El exlíder socialista dijo que "nunca pudo haber dudas" sobre la autoría de los atentados, porque "solo hubo una línea de investigación" con pruebas.

Zapatero recordó de aquellos días que "Aznar me hizo una llamada o dos para informarme de lo que iba descubriendo la Policía", y que cuando se produjo la gran manifestación tras el atentado, ya tenía la certeza de que había sido "un atentado yihadista".

De aquella protesta, Zapatero recuerda que "había un clima tenso en una parte importante de la manifestación, la pregunta de 'quién ha sido' era 'no nos engañéis', para mí ese era el grito".

Respecto a las manifestaciones espontáneas de aquellos días contra el todavía gobierno del PP, Zapatero dice que jamás el PSOE alentó ninguna: "En ese momento solo deseábamos primero apoyar a las víctimas, compartir el dolor y que llegáramos a las elecciones en un clima en el que no hubiera ningún problema social".

Jordi Évole preguntó a Zapatero qué hizo esos días entre el atentado y las elecciones: "Durante esos días me interesé por las víctimas, por la investigación, llamando a hospitales, a los directores… cuando era presidente ya con visitas".

Precisamente dijo: "Tengo muy grabadas a algunas visitas, donde había muchos heridos de Vallecas, mucha gente joven, muy afectados pero muy dignos. Me dijeron: 'Zapatero, tienes que traer las tropas de Irak'. Cuando fui presidente me venía a la memoria ese momento", dijo.

Zapatero recuerda que "el PSOE no estaba detrás de las movilizaciones, lo hablé con José Blanco y Cándido Méndez. Era el día de reflexión y no me gustan las manifestaciones en las sedes de los partidos".

Y decidió no salir: "Lo deliberé conmigo mismo, el día antes de las elecciones recuerdo que compañeros me llamaron para que saliera y decidí no salir. Salió Rubalcaba".

Sobre la investigación, Zapatero dijo: "Recuerdo un argumento demoledor de la Policía: nunca pudo haber dudas porque solo hubo una línea de investigación fáctica, con pruebas, indicios, que luego se acumularon" hasta llegar a la hipótesis final del yihadismo.

Tas ganar las elecciones, Zapatero recordó que "aquella noche me llamó Zaplana para decirme que había ganado las elecciones. Me llama Aznar y me felicita y me dice 'menuda tarea tienes por delante', creo que la frase fue esa".

"Esa noche creo que estábamos todos emocionados, recuerdo las llamadas de mis hijas, que eran muy pequeñas y estaban en casa, la de mis padres...", dijo.