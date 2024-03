Sobreactuación de Vox

Hubo lío en el Ayuntamiento de Valencia por el 8-M. Vox decidió no apoyar la moción del Consistorio en el Día Internacional de la Mujer, al igual que hicieron PSPV y Compromís. Era lógico, la formación del segundo teniente alcalde, Juan Manuel Badenas, tiene muy claras cuáles son sus políticas en esta materia y no le gustó ver cómo el PP buscaba el consenso con la oposición en vez de con ellos.

Ahora bien, una cosa es que no comulguen con el PP, y otra bien distinta que lo celebren con un vídeo que circuló por redes y que recordaba las performances del desaparecido José María Ruiz-Mateos. Absurdo.

Anécdotas aparte, lo llamativo de este episodio fue la reacción de María José Catalá, que más o menos vino a decir ‘hasta aquí hemos llegado’. La alcaldesa no ocultó su disgusto, pero no se amilanó. Afirmó que no daría «un paso atrás en la lucha por el feminismo» ni movería un milímetro sus políticas en favor de la igualdad. Que lo que no pudiese sacar adelante con el apoyo de Vox, lo haría con sus 13 concejales

Catalá ha decidido resistir este nuevo pulso de Badenas. No será el último, para regocijo de una oposición, por cierto, que tampoco fue muy dada en su día a lavar sus trapos sucios en casa. Imagino que intentarán jugar esa baza, porque Vox les va a dar juego. No les queda otra.

La alcaldesa sufre hoy la soledad del centro político, si es que todavía queda algo. Lo que parece que tiene claro es que orientar determinadas políticas a gusto de los extremos lleva a ser fagocitada por ellos. Que se lo pregunten a los socialistas, cada día más entregados a los extremos. El radicalismo desangra el centro, principal problema que tiene hoy nuestro país, huérfano de políticos que trabajen por el entendimiento.