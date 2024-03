Mercadona explica el origen de sus fresas tras la petición de una clienta

La procedencia de los alimentos que comemos a diario es de gran interés para los consumidores, cada vez más concienciados en priorizar la producción de proximidad. Es por ello que noticias como la de las fresas de Marruecos con Hepatitis A, que entraron a Andalucía, pero que no llegaron al consumidor porque no se pusieron en el mercado, cause preocupación y curiosidad por saber qué información entrañan las etiquetas de este tipo de alimentos que se encuentran a la venta en los supermercados.

Es por este motivo que una clienta de Mercadona ha pedido en Twitter a la cadena valenciana más información sobre los dígitos del código de barras de unas fresas cuyo origen es Huelva.

"Hola Mercadona. En esta foto que adjunto pone que el origen de las fresas es Huelva, pero el código de barras es de la distribución, no se identifica el país de origen. ¿Podéis darme información?", ha solicitado la usuaria en un mensaje que ha tenido respuesta por parte del supermercado.

Tal y como se puede ver en la imagen que adjunta esta clienta, la etiqueta especifica que el origen de la fruta es España y pertenece al proveedor onubense Cuna de Platero.

En su respuesta, Mercadona ha aclarado que "los dos primeros dígitos del código de barras no están relacionados con el país de origen del producto, sino que indican el país donde se le ha dado el código de barras".

Por lo tanto, añade Mercadona, la numeración del código de barras "no está relacionada con el origen del producto".

La cadena valenciana le ha puesto además un ejemplo: "El 84, independientemente de los dígitos que le sigan, indica que la empresa que ha dado el código de barras es una empresa española".

Asimismo, "los códigos de barras que empiezan por 2 se utilizan para productos de peso variable", concluye Mercadona. En este caso, se puede ver cómo el pack de fresas tiene un precio que varía acorde al peso, y así lo indica mostrando ese 2 al inicio de su código de barras.