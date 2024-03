La nariz de nuestros gatos puede ser un indicativo de que les pasa algo: ¿qué significa que esté húmeda o seca?

Muchos tutores felinos se preguntan por qué la nariz de los gatos a veces está húmeda y otras veces más seca y lo relacionan con posibles enfermedades o patologías. Sin embargo, la humedad en la nariz de nuestros felinos no tiene nada que ver con esto.

Así lo explica Carlos Gutiérrez, veterinario y cofundador del canal de YouTube 'Mascotas y familias felices', donde detalla que, la nariz de nuestros gatos, al igual que la nuestra, "por dentro está recubierta por un tipo de piel muy especial que se llama mucosa, que se caracteriza porque frente a las agresiones externas (virus, bacterias o incluso el frío), puede segregar moco. Así dificulta las infecciones".

"Muchos gatos tienen la nariz húmeda y nos les pasa absolutamente nada", agrega el veterinario. "Por ejemplo, si acaban de comer, es normal que se relaman y se dejen la nariz humedecida o, también cuando acaba de beber".

No obstante, hay otras situaciones en las que nuestros gatos pueden tener la nariz húmeda y que también son completamente normales, según el experto. "Cuando hace mucho calor, nuestros gatos no tienen el mismo mecanismo de regular la temperatura, no pueden sudar por la mayor parte de su cuerpo, solamente tienen una pequeñas zonas donde tienen glándulas sudoríparas: las almohadillas de las patitas y la nariz".

"De hecho, ésta es una vía muy importante para disipar el calor y así estar un poquito más fresquitos", añade Gutiérrez. "Además, también la nariz de nuestro gato estará mojadita cuando hay mucha humedad ambiental (en sitios donde llueve mucho, por ejemplo)".

A veces la nariz húmeda es síntoma de algo

No obstante, a pesar de que hay varias situaciones en las que no debemos preocuparnos, que nuestro gato tenga la nariz húmeda también puede ser signo de, por ejemplo, resfriados. "La producción de moco se da cuando hay algún tipo de agresión, cuando llega alguna bacteria o virus, como por ejemplo el herpes o el calicivirus", comenta Gutiérrez.

"En estas situaciones es normal que nuestros gatos moqueen un poquito más y que esto les humedezca la nariz", agrega. "También puede pasar cuando producen mucho moco, porque se les ha clavado algo dentro (algo normal en gatos que salen a la calle y olisquean plantas".

Otra situación en la que nuestro pequeño minino puede tener la nariz más húmeda o moquear más de lo normal es "cuando se producen pólipos o incluso algunos tumores". "No son muy frecuentes, pero hay que conocer que también se pueden dar y provocar que la nariz está húmeda durante mucho tiempo e incluso provocarles estornudos".

Es habitual notarle la nariz seca y un poquito más caliente, por ejemplo, cuando hace más calor

Además, es importante recordar que la nariz está conectada a los cojos por el conducto nasolacrimal, por lo que si a nuestro gato le pasa algo, es muy posible que tenga algún síntoma también en esta parte de su cuerpo. "Por ejemplo, que se produzca mucha lágrima en los ojos o que tenga conjuntivitis", ejemplifica el veterinario.

¿Y qué hay de las narices secas? Gutiérrez explica que existe el rumor de que si le tocamos la nariz a un gato y la tiene seca y caliente significa que tiene fiebre y asegura que esto no es así. "No tiene nada que ver, de hecho, es habitual notarle la nariz seca y un poquito más caliente, por ejemplo, cuando hace más calor", afirma.

"También hay situaciones en las que podemos ver que la nariz de nuestro gato está seca y un poquito agrietada, algo también habitual cuando los gatos se van haciendo mayores", agrega Gutiérrez. "También en el caso de que nuestro gato esté deshidratado, en cuyo caso debemos procurar que beba más agua para evitar que lleguemos a tener un problema de salud grave".

En este sentido, el veterinario recomienda que, cuando nos fijemos en la nariz de nuestros gatos, antes de preocuparnos valoremos si hay algo en el resto del comportamiento del gato que haya cambiado. "Si tiene una actividad y apetito normal es muy probable que esté completamente sano", concluye.