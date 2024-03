Juan Pascual, 25 años de 'Dejemos huella': "Habría que regular de forma más precisa la jubilación de los perros de trabajo"

Hace tan solo unos días que la iniciativa 'Dejemos huella' de Elanco Animal Health cumplía 25 años, un cuarto de siglo en el que gracias a más de una decena de asociaciones y organizaciones de bienestar animal España ha avanzado en esta materia.

Los animales de compañía son una parte cada vez más importante de nuestras familias y cumplen una función esencial en la mejora de nuestra vida cotidiana. Por este motivo, Elanco trabaja "para que nuestros animales de compañía vivan una vida más larga, sana y de mejor calidad", expresan en un comunicado de prensa.

Para celebrar este cuarto de siglo de acciones a favor del bienestar animal, la empresa ha celebrado un acto que contó con la presencia de las 22 entidades colaboradoras de España y Portugal, además de algunos directivos de Elanco como Juan Pascual, vicepresidente de Francia, Iberia e Italia en Elanco Animal Health, y otros invitados.

Junto 20minutos.es, Pascual repasa estos 25 años de logros, sin olvidar todo el camino que queda por recorrer para mejorar aún más las vidas de nuestros compañeros de cuatro patas.

¿Y en el caso de los perros de trabajo? Aquí la situación todavía no es la ideal pero ha mejorado. Trabajamos con asociaciones como Héroes de 4 patas para ayudar a perros cuando se jubilan, después de haber estado trabajando en terremotos, derrumbes, etc. Algunos tienen una vida laboral corta porque cuando no están en plena forma ya no pueden seguir trabajando. ¿Y qué hacemos con esos perros? Nos parecía importante que tuvieran una segunda vida y, por eso, desde 2015 más de 550 perros han sido dados en adopción a familias, algo que nos llena de satisfacción.



No obstante, creo que habría que regular de forma más precisa su jubilación, no tanto por la edad (ya que depende de cada perro), pero sí modular mejor qué tipo de atención se le da hasta que esa adopción se formaliza, qué ocurre si la familia no le trata bien, etc. Hay áreas en las que se puede mejorar todavía.