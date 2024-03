Drake Bell desvela que sufrió abusos sexuales cuando era menor por parte de un trabajador de Nickelodeon

El canal de televisión Investigation Discovery ha presentado el tráiler de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, una docuserie de cuatro episodios que pretende sacar a la luz las condiciones laborales tóxicas detrás de varios programas infantiles en los años 90 y principios de los 2000. En concreto, los que produjo y emitió el canal Nickelodeon como iCarly, Drake & Josh, Zoey 101 o El show de Amanda.

Entre los muchos participantes que han hablado en el documental, centrado en la figura del productor Dan Schneider y que se emitirá los días 17 y 18 de marzo, está Drake Bell, una de las jóvenes estrellas de estas series y quien ya ha tenido problemas con la justicia debido, por un lado, a su alcoholismo, y por otro, declarándose culpable de dos delitos contra una menor de edad.

Ahora, Bell ha hablado de su adolescencia, afirmando que fue abusado sexualmente por un entrenador de diálogo que trabajó con él en las series de la compañía cuando era menor. Aunque aún se desconoce cuáles serán sus palabras, desde el canal que emitirá la docuserie han emitido un comunicado explicando la posición del actor y cantante, que ahora tiene 37 años.

En dicho documento, se afirma que Drake Bell va a dar a conocer que fue una de las personas que realizó una denuncia legal por abusos sexuales contra Brian Peck, el hombre con el que ensayaba sus guiones mientras era uno de los protagonistas de la serie Drake & Josh a principios de la década de 2000.

El caso se remonta al año 2004, cuando Peck se declaró inocente de realizar un acto lascivo con un o una joven de 14 o 15 años, así como de haber tenido sexo oral con un o una menor de 16 años. Se espera, por tanto, que Drake desvele que él fue una de las personas o la única persona que interpuso estas reclamaciones.

Sea como fuere, esta será la primera ocasión en la que Drake hable públicamente sobre este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que Peck, a pesar de que fue sentenciado a 16 meses de prisión y quedó registrado como delincuente sexual, continuó trabajando en Hollywood, con multitud de programas y películas conocidas en su currículum tras 2004.

Por su parte, Drake Bell ha ingresado varias veces en clínicas de rehabilitación por su adicción al alcohol, así como fue condenado por poner en peligro a una menor. En los últimos años, ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de suicidarse por las acusaciones de pedofilia, se divorció de su esposa cuando la policía temía por su vida y ha estado desaparecido de las redes sociales en varias ocasiones.