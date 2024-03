¿Es cierto que los animales huelen el miedo? Esto es lo que dice la ciencia

Desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos mantenido una relación especial con los animales, atribuyéndoles habilidades y una percepción especial hacia nuestras emociones. Una de las creencias más arraigadas es la idea de que los animales pueden percibir nuestras emociones, incluso hasta el punto de 'oler' nuestro miedo y actuar en consecuencia.

Para comprender si los animales pueden oler el miedo, debemos explorar el mundo de las ‘quimioseñales’. Estas señales olfativas transmiten información entre diferentes especies y pueden estar relacionadas con las emociones humanas. Aunque no todos los animales poseen esta capacidad, algunos sí parecen ser sensibles a los olores asociados con nuestras emociones.

Los caballos reconocen nuestras señales químicas

En un estudio reciente, el equipo investigador hizo que los sujetos participantes vieran vídeos de comedia un día y de terror al siguiente. Tras observar los vídeos, se les extrajo muestras de sudor de las axilas y mostraron dichos hisopos a los equinos, para valorar su respuesta y si sabían discriminar entre los olores en momentos de alegría o de tensión.

Cuando se expusieron a los olores asociados a la alegría, los caballos activaron solamente la fosa nasal izquierda. Sin embargo, frente al olor del miedo, activaron ambas fosas nasales. Esta respuesta no significa que los caballos sepan identificar el miedo, se han apresurado en aclarar en el estudio científico, solo sugiere que los equinos responden a los estados emocionales de los humanos, al menos en principio.

"Los caballos no piensan 'miedo' cuando huelen a otro animal", explicó uno de los especialistas, "pero se ha descubierto que pueden distinguir los olores asociados a distintos estados emocionales en los humanos".

Los perros y su empatía olfativa

Los perros, con quienes hemos establecido un vínculo especialmente intenso a lo largo de la historia, parecen poseer una sensibilidad extraordinaria hacia nuestro olor. Esta creencia popular, que sugiere que los perros pueden detectar nuestro miedo, tiene cierta base científica debido a las habilidades olfativas excepcionales de esta especie animal, seleccionada a lo largo del tiempo precisamente por esta capacidad.

En otro estudio que emuló el enfoque utilizado con los caballos, los investigadores sometieron a labradores retrievers a muestras de sudor obtenidas de participantes humanos expuestos a vídeos de contenido alegre y aterrador. La metodología incluyó la colocación de las muestras de olor dentro de un recipiente con una abertura, en una habitación con dos personas: un individuo desconocido y el cuidador.

Los resultados, reveladores y emotivos, demostraron que los perros respondieron a cada olor de manera coherente con la emoción del humano. Ante muestras asociadas con la alegría, los perros aumentaron sus interacciones con el extraño presente en la habitación. En contraste, cuando detectaron el olor asociado al miedo, exhibieron conductas evasivas, buscando refugio y consuelo en su guía y mostrando un claro deseo de abandonar la habitación.

Aunque estos estudios sugieren que algunos animales pueden percibir nuestras emociones a través del olfato, la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla. La gestualidad, la voz, la postura y el comportamiento desempeñan un papel crucial en la comunicación interespecífica, especialmente con animales domesticados como perros, gatos o caballos, que llevan milenios observándonos y captando cada detalle de nuestra expresividad.

Es más probable que los animales identifiquen el miedo en los humanos a partir de estas señales no verbales. Aunque la creencia popular no está completamente equivocada, los animales no necesariamente ‘huelen’ nuestro miedo. Más bien, perciben nuestras emociones de diversas maneras.