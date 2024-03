Manuel Alés: "Estamos viendo cómo podrían abrir los bares de Sierpes toda la Madrugada"

Más cofrade que feriante afirma ser el delegado de Fiestas Mayores y del distrito Triana y Los Remedios del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, jurista de profesión y concejal por vocación, que sin más pretensión que la de servicio público llegó a la política sin estar afiliado a ninguna sigla. Tras colaborar durante varios años con el PP, ha pasado recientemente a la primera fila de la mano del alcalde, José Luis Sanz, convirtiéndose en uno de los rostros más populares del equipo de Gobierno, con una apretadísima agenda en plena Cuaresma en la que ha hecho un hueco a 20minutos para abordar los asuntos más destacados sobre las fiestas y eventos de Sevilla.

¿Qué le parece el cartel de la Semana Santa, entiende la polémica que ha generado?A mí me gusta cada día más. Me parece un cartel interesante. Hablo con muchos cofrades que, aunque no se hayan sentido identificados al principio, cada vez les gusta más. Y después de ver la exposición de Salustiano, más todavía, porque entiendes más al autor.

¿Cómo valora la reordenación de los itinerarios de algunas hermandades este año?Provocan cambios de los dispositivos y por ello, este año, hemos pedido al Consejo de Hermandades y Cofradías que nos mande antes los itinerarios para poder planificar con más tiempo. Se hacen siempre para mejorar situaciones conflictivas de años anteriores. Este puede funcionar el orden del Domingo de Ramos con la Hiniesta y el Amor. La Policía Nacional es la competente en temas de aglomeraciones y, siempre que se mejore la movilidad y la seguridad, vamos a estar nosotros. Lo que nos gustaría es ser siempre partícipes de esas decisiones.

¿Cuál es su postura sobre el número, cada vez más elevado, de salidas extraordinarias?Apoyar siempre las decisiones que se tomen desde el Arzobispado y a las hermandades. Lo que sí queremos es lanzar un mensaje de que los recursos municipales son finitos, es decir, vamos a garantizar siempre la seguridad, pero que se tome conciencia por parte de todos de que los recursos municipales tienen un límite.

Las sillas vuelven a estar prohibidas como en años anteriores. ¿Cómo lo harán para que la ciudadanía cumpla?Los pasos de años anteriores han sido positivos, pero parece que sirvió de poco y no han impedido que los ciudadanos se sentaran en el suelo, que per se no es algo negativo, pero sí cuando obstaculizas el tránsito e impides que entren más personas en un aforo. Y no estamos hablando de personas con movilidad reducida o mayores, la mayoría de los que se sientan en el suelo a esperar los cortejos son jóvenes que han cogido este hábito como cultura. Vamos a aplicar la ordenanza. La Policía Local tiene que invitar primero al ciudadano a ponerse de pie y, si insiste en su postura, se aplicará la norma de manera coactiva, como último caso. La ordenanza establece una sanción pequeña, pero en caso de que se reincida se aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana, con multas mayores.

¿Y cómo se van a atajar la acampadas que se producen en la Madrugada?Habría que dar un toque de atención porque desde por la mañana tenemos auténticas acampadas con cachimbas, neveras y sillas de playa en la calle Pureza o en la Resolana, y ahí vamos a ser más proactivos en colaboración con las hermandades de la Madrugada, con las que ya estamos hablando.

Finalmente se va a mantener la Ley Seca, pero el alcalde siempre se mostró contrario estando en la oposición. ¿Cómo justifica este cambio?No hay una Ley Seca ni el alcalde dijo que iba a prohibirla, sino que las medidas eran arbitrarias, hechas de manera caprichosa y sin consenso. Nos hemos sentado con los hosteleros y su principal inquietud es algo de lo que no se está hablando. La Semana Santa es de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección, no solo la Madrugada. Vamos a flexibilizar el tema de los veladores y a retrasar la hora de levantarlos. Había zonas, como la Plaza de la Encarnación, donde ni siquiera se podían poner para desayunar. Estamos ahora mismo en plena negociación con ellos sobre este asunto. Entendemos que cuando pasan los cortejos, los veladores tienen que estar retirados, incluso una hora antes de que pasen, pero tenerlos todo el día levantados nos parece excesivo.

¿Y con respecto a la venta de alcohol en la Madrugada?Es algo que preocupaba mucho a los hosteleros, y nos parece lógico, el consumo de cerveza o de vino, de cenar con tranquilidad el Jueves Santo por la noche, cuando va llegando la Madrugada, y eso se ha alargado hasta las 2.00 de la mañana. Nos parece una medida bastante generosa que los hosteleros han agradecido. Sí es cierto que les encantaría estar toda la noche sirviendo alcohol, pero entendemos que a partir de las 3.00 nadie se toma una cerveza. Lo que sí hay que garantizar es que durante todas esas horas se le dé servicio a los ciudadanos de café, desayuno, refresco, una botella de agua o entrar en el servicio. Y estamos todavía hablando con los hosteleros para ampliar considerablemente el numero de calles donde esto se pueda hacer, sin servir alcohol. Por ejemplo, en la calle Sierpes no podían abrir los bares el año pasado y este año estamos viendo cómo podrían hacerlo. Esto no es una Ley Seca, es adaptarse a la realidad de lo que es la Madrugada. Entendemos que lo que se está haciendo es lo más razonable, teniendo en cuenta que el horario de apertura normal es a las 6.00 de la mañana.

Manuel Alés, en uno de los salones del Ayuntamiento de Sevilla

¿Habrá aforamiento de calles o alguna otra medida específica para evitar incidentes como las carreritas?Carreritas hace ya muchos años que no hay e incidentes tampoco. La Madrugada varió a partir del año 2000, cuando las medidas de seguridad se extremaron. Y, después de unos años de psicosis, hemos ido normalizando poco a poco los aforamiento, cuya competencia es de la Policía. Lo que nosotros haremos es sugerirles ciertas calles donde es necesario aforar y otras donde no lo es, como Sor Ángela de la Cruz, que tradicionalmente se ha vallado, y este año vamos a hablar con la Amargura y la Macarena para ver si realmente es necesario. Se están viendo los puntos más conflictivos con las hermandades y con la Policía Nacional, que tiene la última palabra.

Una vez pasada la Semana Santa, ¿Cuándo estarán las calles sin cera?Lo antes posible. Desde Lipasam se está estudiando con empresas de cera la implantación de una que sea más fácil de limpiar, se pegue lo menos posible al suelo y sea más fácil de levantar. Se están buscando fórmulas y, si no se puede aplicar este año, se aplicará en los posteriores. Además, se ha invertido en medios. Esperemos que no pase como en años anteriores, donde hasta fecha reciente teníamos cera. Va a ser una prioridad, sobre todo, por la seguridad de los motoristas y ciclistas.

Hablemos de la Feria, ¿Cómo valora la polémica por la caseta del PSOE, que ha pedido medidas cautelares?Siempre se piden. El año pasado se perdieron ocho y todas las pidieron. Para nosotros, encontrarnos con esto en nuestro primer año ha sido lamentable. Es lo último que hubiéramos querido, que se pierda una caseta de tanta tradición y de una institución de tanto peso, pero no se le puede dar un trato de privilegio a un partido político sobre un ciudadano y esa es la realidad de lo que ha ocurrido. Ellos están en su derecho, por supuesto, como haríamos todos.

¿Modelo corto o largo de Feria?Los dos tienen su parte buena y su parte mala, pero por lo que hemos testado a través de la mayoría de las asociaciones y entidades, el sentir mayoritario es que el modelo corto, el tradicional, es más asequible para el ciudadano y mucho mejor, por ejemplo, para el calendario escolar. Para mí, personalmente, y si pensamos en el sevillano de los barrios o en el de los pueblos, este modelo se carga los fines de semana. Empieza un sábado a las doce de la noche y termina otro a la misma hora, con lo cual el sábado no se puede disfrutar. En cualquier fiesta de cualquier municipio de España, el sábado es el día grande porque al siguiente es festivo y tiene una víspera, el viernes, que se puede disfrutar mucho más en familia. Por lo tanto, entiendo que el modelo tradicional es más adecuado para todos los sevillanos y para todos los bolsillos.

¿Y cómo se va a hacer el referéndum que han planteado?Vamos a intentar que se garantice mucho más la participación, porque la encuesta de 2017 tuvo muy poca, lo que deslegitima completamente el resultado. Y este, si no se lleva a Pleno y se aprueba por todos los grupos, no se puede llevar a cabo, pero nos resultaría llamativo que votasen en contra de una participación alta, como pretendemos que sea. No creo que esa irresponsabilidad la cometa la oposición.

¿Feria de Abril para el sevillano o más abierta el turista?Son compatibles. La Feria de Abril la construyen, la viven y la disfrutan los sevillanos en Sevilla, que es una ciudad acogedora, y cuanto más público venga a disfrutarla, mejor, porque el que venga va a ser recibido con los brazos abiertos, viene a una fiesta que asombra a nivel mundial.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, en el salón comedor del Ayuntamiento

Sobre el anuncio del alcalde de ampliar la Feria en 300 casetas en 2025, ¿cómo prevén hacerlo?Se están estudiando todas las posibilidades, como ya dijo también el alcalde en campaña. El proyecto aún no está definido, pero el lugar natural sería por la calle del Infierno. La mejora fundamental es dar salida al numeroso listado de sevillanos que llevan años esperando para tener una caseta. Somos conscientes de que la Feria tiene unas medidas y pensamos que esta es una buena solución para dar salida a la demanda que hay.

¿Habrá alguna mejora este año en la movilidad para acceder y volver del Real?Estamos viendo las alternativas. De hecho, tenemos una reunión con Movilidad para mejorar los accesos.

Sobre el Corpus y San Fernando, usted ha manifestado que iba a engrandecer estas festividades. ¿Cómo?La primera medida que hemos tomado es que una de las portadas del Corpus va a estar dedicada a San Fernando. También queremos que en la entrega de las medallas esté siempre presente. Pero tanto el Corpus como la Semana Santa o San Fernando tienen otros protagonistas, el Cabildo Catedral o las hermandades, que son los motores, y respetamos siempre su iniciativa. En el Corpus lo que hacemos es embellecer la ciudad y dotarla de seguridad y limpieza para que pueda lucir mucho más. También somos responsables de su difusión, de que el sevillano participe de los conciertos de la Banda Sinfónica municipal, con la que haremos algo especial este año por San Fernando. Cada año intentaremos que su figura esté más presente y cuando no coincida en festivo, intentaremos hacer algo más incluso en los colegios.

Volviendo al tema cofrade, ¿cómo se va a conciliar la procesión magna del 8 de diciembre con las bullas de la Navidad, en pleno puente de la Inmaculada?Es una dificultad extra en la organización de la ciudad. El Santo Entierro se hizo en un contexto de Semana Santa, con un dispositivo de seguridad y la ciudad preparada, con los sevillanos dispuestos a ver cofradías en la calle. En este caso, se va a hacer una procesión de clausura, que es como le gusta llamarla al Consejo, en otro contexto, conviviendo con personas que van a disfrutar de la previa de la Navidad y, además, vienen imágenes de pueblos, lo que va a hacer que muchos municipios se movilicen de manera masiva. Todas esas dificultades son las que hacen que el dispositivo sea de mucha importancia. La ciudad está preparada para asumir eventos de esta magnitud y vamos a estar apoyando al organizador, el Arzobispado de Sevilla, y a la altura de las circunstancias, garantizando la seguridad y la limpieza. Estamos viendo con el Consejo de Hermandades y Cofradías y con el Arzobispado qué alternativas hay.

Vamos a intentar que el itinerario de la Procesión de Clausura no pase por las zonas emblemáticas de mayor alumbrado navideño

El alcalde dijo precisamente que el próximo alumbrado navideño "se repensará" al coincidir con esta procesión. ¿En qué sentido?La iluminación en los lugares emblemáticos no va a variar y estamos en coordinación con el Consejo y el Arzobispado para que los itinerarios no coincidan con los lugares de más alumbrado: Avenida [de la Constitución], Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Sierpes o Tetuán. En esa fecha ya está montada la iluminación y vamos a intentar que el itinerario pase por zonas que no sean emblemáticas o en las que los cortejos pasen sin grandes dificultades.

La Navidad pasada hubo muchas críticas a la seguridad por el colapso de las vías de evacuación, especialmente el día del alumbrado ¿Habrá cambios este año?Ha habido más ruido que otra cosa. Lo que sí hubo fue mucha gente que tenía muchas ganas de salir a la calle a disfrutar de lo que había organizado el Ayuntamiento, que si no hace nada, se le va a criticar; y si hace actividades, pues la afluencia de público es mayor. Evidentemente eso puede crear problemas en algún momento, pero la Policía tuvo una gran capacidad de reacción, actuó de una manera ágil y rápida, generando vías de evacuación, igual que el día de las campanadas, que fue un éxito. El público acudió de manera masiva y este año se harán, y en lo que se tuvo que reaccionar sobre la marcha, posiblemente, habrá una labor preventiva mayor.