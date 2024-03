María González, finalista del premio europeo a la innovación por 'Lola', una IA empática: "Los pacientes deben tener lo que necesitan"

Más demanda de atención sanitaria que oferta, escasez de profesionales y, por ello, largas listas de espera. Estos son los problemas que busca solucionar Tucuvi, una compañía de tecnología médica que ayuda a hospitales a prestar una atención de calidad y que, por ello, ha creado a 'Lola', una asistente IA empática que realiza un seguimiento virtual y automático de pacientes. Gracias a 'Lola' su cofundadora y CEO, María González, ha sido proclamada una de las cuatro finalistas de los premios europeos Woman Innovation 2024 en la categoría Innovadoras en Ascenso, que premia a mujeres prometedoras menores de 35 años.

Estos galardones promovidos por la Unión Europea —y que entregan este lunes 18 de marzo el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y el Consejo Europeo de Innovación (EIC)— reconocen la labor de diez mujeres clasificadas en tres ámbitos de los que se nombrarán tres ganadoras. González comparte espacio con otra española, Sara Correyero Plaza, CEO y Cofundadora de Ienai Space, fabricante de módulos de propulsión eléctrica para nanosatélites. Además, España cuenta también con representación en la categoría Mujeres Innovadoras con Elena García Armada, CEO y Cofundadora de Marsi Bionics, desarrolladora de exoesqueletos pediátricos y rodillas robóticas.

La ganadora de Mujeres Innovadoras recibirá 100.000 euros y las premiadas de Innovadoras en Ascenso y Liderazgo de Mujeres del EIT serán recompensadas con 50.000 cada una. María González explica a 20minutos cómo funciona 'Lola', el proyecto por el que ha sido reconocida. La asistente realiza consultas médicas telefónicas de forma "absolutamente autónoma" utilizando una inteligencia artificial (IA) que desde Tucuvi han desarrollado. 'Lola' es capaz de mantener una verdadera conversación con un lenguaje natural y, por ello, ha conseguido que un 95% de los usuarios que la utilizan completen las llamadas con éxito.

Pacientes desde los 18 años hasta más de 100 años

La cofundadora explica que esta tecnología es especialmente útil para el seguimiento personalizado de personas mayores y asegura que no es difícil de utilizar para ningún rango de edad porque no deja de ser "una simple llamada telefónica" que todos sabemos utilizar. "Hemos ayudado a cuidar a pacientes desde los 18 años hasta más de 100 años y no han tenido ningún problema en interactuar con nuestra tecnología. 'Lola' es absolutamente accesible y escalable", continúa.

La finalista, que fundó Tucuvi en 2019 junto Marcos Rubio, ambos ingenieros biomecánicos, recibió la noticia del reconocimiento "ilusionada y feliz" porque "es una gran iniciativa". La joven añade que el European Innovation Council y el EIT Health, las dos organizaciones que entregan los premios, están siendo "clave" para promover el I+D y el emprendimiento en Europa porque los premios "centrados en visibilizar a mujeres liderando empresas tecnológicas inspiran a jóvenes".

Una foto del equipo de Tucuvi. CEDIDA

González quiere conseguir con Tucuvi y con 'Lola' que "todos los pacientes tengan la atención que necesitan cuando la necesitan", y cree que la IA va a jugar un papel fundamental para conseguirlo. Además, defiende que la inteligencia artificial no es peligrosa y que en sanidad, siempre que sea segura y clínicamente validada, permite aumentar las capacidades de los profesionales sanitarios y llegar donde ahora no llegan.

La inclusión libera el potencial de innovación

Iliana Ivanova, Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud ha felicitado a las finalistas y se ha declarado "profundamente impresionada" por su ingenio. "Espero que esto inspire a más mujeres a seguir una carrera en innovación y liderar el camino", ha deseado. Un estudio del EIT reveló que la inclusión libera el potencial de las mujeres en Europa. El informe muestra que las tecnológicas fundadas por mujeres crecieron 1,2 veces más rápido que sus competidores en los últimos cinco años, lo que demuestra el grado de potencial de la inclusión para las mujeres.

El Premio Europeo Women Innovators es el último de una serie de medidas que, tanto el EIC como el EIT, están adoptando para garantizar que Europa pueda aprovechar al máximo la innovación inclusiva. No solo consisten en decidir ganadoras sino que busca conectar a mujeres innovadoras, darles la oportunidad de establecer contactos y ayudar a aumentar el número futuro de mujeres en roles de liderazgo.

Lanzado por primera vez en 2011, el Premio de la UE Women Innovators celebra a las mujeres empresarias detrás de innovaciones revolucionarias. Más de 30 científicas y empresarias han sido galardonadas y otras 100 mujeres han sido finalistas. Todas ellas se han convertido en modelos a seguir para mujeres y niñas, rompiendo barreras y cambiando la narrativa sobre las mujeres en el liderazgo.