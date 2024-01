La inteligencia artificial que diagnostica enfermedades llega a España: "Detecta lo que el ojo humano no ve"

La inteligencia artificial crece a una velocidad vertiginosa, incluido en el sector sanitario. El último avance que ha aterrizado a España es Incepto, una compañía de IA con algoritmos que diagnostican enfermedades, fracturas y tumores. Su instalación en los centros sanitarios es tan sencillo como "instalarse Netflix", tal y como cuenta a 20minutos Alfonso Martínez, director general de la empresa.

Martínez expresa que "la plataforma utiliza algoritmos para examinar imágenes médicas y detectar anomalías que indiquen la presencia de enfermedades de todo tipo". Aun así, el director aclara que "no busca reemplazar puestos de trabajo", sino "ayudar a los sanitarios como ayuda el Excel a los contables". "Es el profesional humano quien revisa los informes, matiza los resultados y propone los tratamientos", comenta.

La compañía, fundada en 2018, está consiguiendo duplicar su tamaño cada año y, actualmente, cuenta con más de 1.000 radiólogos en 130 clínicas de las que se benefician más de 100.000 pacientes al mes. Una de las claves de su éxito es la facilidad de instalación y gestión. "Es como suscribirse a Netflix, no necesitas apenas formación adicional. Si el centro nos necesita para revisar mamografías y fracturas sólo paga mamografías y fracturas. No hay compromiso de permanencia, cuando no nos necesiten, 'cancelan la suscripción'", comenta el director general.

"Es el futuro"

La gran ventaja que estos algoritmos proponen es poder eliminar el "sesgo humano" y el "error en el diagnóstico". Según la Revista Chilena de Radiología, cada trimestre suceden 10 millones de errores radiológicos alrededor del mundo por errores humanos. Por lo que la IA sería como una 'doble barrera de seguridad': la visión de los algoritmos con menos de un 95% de probabilidad de error y la revisión de un sanitario.

"La posibilidad de cometer un error en la interpretación de la imagen crece al final de la jornada porque la fatiga se acumula. Es ahí donde la inteligencia artificial puede suplir las carencias del ser humano, porque no se cansa", desarrolla el especialista.

Alfonso Martínez durante la entrevista concedida '20minutos'. Sergio García Carrasco.

El director explica que uno de los usos más frecuentes de la IA en la sanidad es para la detección del cáncer porque "es capaz de señalar las lesiones que el ojo humano no percibe". "Si en una mamografía aparecen dos tumores de distinto tamaño, el cerebro humano se enfocará en tratar el más grande, restándole importancia al pequeño. Con la IA no pasa", continúa el ingeniero.

Por ejemplo, su algoritmo 'Transpara' es capaz de señalar incluso las lesiones que el ojo humano no percibe. Según un estudio publicado en la revista británica The Lancet, el diagnóstico de cáncer de mama con inteligencia artificial mejora la detección de carcinomas en un 20% y la productividad del personal sanitario en hasta un 44%.

Ventajas para sanitarios y pacientes

Otra de las grandes ventajas de esta tecnología es que puntúa del 1 al 10 la lesión en función de su gravedad y prioriza los casos más urgentes para descongestionar las colas de espera. Con esta distinción automática, el paciente recibe tratamiento más rápido y aumenta las posibilidades de curación.

En los servicios de urgencias, además de detectar más rápido las afecciones, también las descarta con mayor velocidad en pacientes sanos. "Es muy importante tranquilizar al paciente sano que no tiene ningún tipo de lesión y decirle con la mayor rapidez que se puede ir a casa. Esto se traduce a su vez en la dinamización de las salas de espera y dedicar más tiempo a los pacientes que de verdad necesitan intervención humana", asegura el experto.

En urgencias, el diagnóstico que emite el algoritmo de Incepto "es un 30% más completo que el de los médicos" porque, como señala Martínez, "en urgencias no hay radiólogos que interpreten las radiografías", por eso es "tan importante" utilizar la IA: para "tranquilizar al paciente que va con un dolor en el brazo por una caída y que en realidad no tiene ningún tipo de lesión" y para "priorizar el tratamiento del que tiene una clara fractura que podría derivar en alguna complicación".

Por último, permite reducir la duración de las pruebas. "Normalmente las resonancias agobian al paciente, con la IA estos tiempos se reducen y las conclusiones que extraeríamos en 30 minutos de forma tradicional, con Incepto las sacamos en tres. Es el futuro y es una herramienta que puede salvar muchas vidas, la detección temprana es la clave", concluye Alfonso Martínez.