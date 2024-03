El PSOE y sus socios aprueban el desbloqueo de la amnistía y el Congreso le dará luz verde la próxima semana de manera casi definitiva

La ley de amnistía reanuda su tramitación parlamentaria después de un brusco frenazo que ha durado algo más de un mes y que, por momentos, ha amenazado con torpedear tanto la aprobación de la norma como la propia legislatura. Este jueves, la comisión de Justicia del Congreso dio luz verde a los cambios en la norma pactados por PSOE, ERC y Junts a instancias de este último partido, y lo hizo con los votos a favor, además de esas tres formaciones, de Sumar, PNV, EH Bildu y Podemos, mientras PP y Vox se opusieron. La proposición de ley, con estas modificaciones, será debatida y votada el jueves que viene en el Congreso y pasará al Senado, donde afrontará la última etapa de su tramitación parlamentaria.

No hubo sorpresas en lo relativo al contenido del pacto entre PSOE, ERC y Junts que se votó este jueves en forma de enmienda transaccional. Tal y como anunciaron esas tres formaciones el miércoles por la tarde y, especialmente, tal y como se fue conociendo con el paso de las horas, las modificaciones en la amnistía tienen como objetivo, fundamentalmente, blindar el olvido legal de las acusaciones de terrorismo a dirigentes independentistas como el expresident Carles Puigdemont, así como dejar claro que quedarán perdonados todos los ilícitos de malversación cometidos en el contexto del procés siempre y cuando no haya habido lucro personal por parte del acusado o condenado.

Se trata, en resumen, de un conjunto de cambios que buscan satisfacer las reivindicaciones de Junts, que hace un mes torpedeó el primer intento de dar luz verde a la amnistía en el Congreso argumentando que el texto no impedía una posible interpretación judicial para dejar fuera de su paraguas a Puigdemont. La propia portavoz de Junts, Míriam Nogueras, fue muy gráfica minutos antes del inicio de la sesión de este jueves al referirse a los cambios. "Cuando hablamos de terrorismo, cuando uno se imagina un acto terrorista, todos pensamos en lo mismo. Y esta ley cierra la puerta a que la cúpula judicial española vaya más allá [de lo lógico] en su imaginación, algo que no hacía la anterior ley", sostuvo Nogueras.

En la misma línea se expresó en la comisión el portavoz de Junts, Josep María Cervera. Y esos argumentos expusieron de nuevo la enorme brecha que, hoy por hoy, separa a los dos principales partidos del independentismo catalán, puesto que la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, defendió justo después de Junts que, "con esta judicatura, los textos inatacables no existen" y que "esta ley puede" intentar "ser parada antes y ahora" por los jueces que así lo busquen, tengan o no tengan finalmente éxito.

"La judicatura seguirá siendo la que es, seguirá interponiendo cuestiones de inconstitucionalidad si el juez considera que [la ley] no se ajusta a derecho, y si otro juez considera que el Tribunal de Justicia de la UE tiene que pronunciarse, así lo pedirá", sostuvo Vallugera. La diputada de ERC insistió en que el texto cuya aprobación frenó Junts en enero ya cubría a todos los encausados y condenados por el procés, aunque también señaló que "si alguien" se siente más cómodo "con esta definición de los tipos penales", uno de los principales cambios que recoge la enmienda aprobada este jueves, "no será ERC" la que impedirá que la amnistía salga adelante.

Agrio choque entre PP y PSOE

Pese a que el debate de este jueves no era el definitivo y en él no se dio luz verde de forma definitiva a la ley de amnistía, lo cierto es que la importancia de la sesión quedó clara desde el primer momento por la tensión que se palpaba en el ambiente. PSOE, ERC y Junts no hicieron llegar al resto de los grupos parlamentarios su enmienda hasta el momento en el que dio comienzo la comisión. Y eso motivó una airada queja de la portavoz del PP en el órgano, Cuca Gamarra, que incluso llegó a solicitar la suspensión temporal de la comisión para que los grupos pudieran estudiar el texto con las modificaciones planteadas. La mesa de la comisión desechó esta petición.

Las críticas del PP, no obstante, no se limitaron a la forma en la que se presentó la enmienda transaccional debatida este jueves, sino que se centraron en su contenido. Gamarra comenzó su durísima intervención asegurando que, mientras normalmente los gobiernos en democracia "buscan fortalecer" al Estado, lo que hace el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez es poner "una alfombra roja a la impunidad". "Están desprotegiendo al Estado para que [los independentistas] lo puedan volver a hacer, pero ahora desde la impunidad", advirtió la portavoz del PP, que calificó la amnistía de "ley injusta, inmoral e inconstitucional".

"Estamos ante una ley corrupta que es el pago, la transacción, que ustedes tienen que hacer para seguir en el poder: de lo que hablamos es de la ambición de un hombre que se quiere mantener en el poder a cualquier precio", espetó además Gamarra en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y la portavoz del PP no perdió la oportunidad de referirse también al caso Koldo, que lleva unas semanas cercando al Ejecutivo, asegurando que el "poder" del que goza ahora mismo el PSOE "está indisolublemente unido a la corrupción": tanto económica, por el escándalo de las mascarillas, como política, porque la amnistía supone "crear una casta política, un coto privado en el que ciertos políticos puedan campar sin someterse a la ley y los tribunales".

Por el contrario, el portavoz del PSOE en la comisión, Francisco Aranda, se ciñó al argumentario utilizado por los socialistas desde hace meses para justificar su viraje en torno a la amnistía. "Mi grupo tiene un compromiso firme con la desjudicialización de la política en Cataluña y estamos comprometidos con el diálogo, la convivencia y devolver a la política lo que nunca debió salir de allí", señaló Aranda, que afirmó que "dedicarse a la política es trabajar por la convivencia y no por la discordia, mirar al futuro y no al pasado, y acordar con quien no piensa como tú".