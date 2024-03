"Tenía 15 años y pensaba que hacer la tonta de esa manera y frivolizar con temas tan delicados era lo más. Pido perdón a todo el mundo" fue lo que Samantha Hudson declaró en 2021 cuando se viralizaron unos tuits "de mal gusto" de 2015 y 2016. Sin embargo, ahora han vuelto a salir a la luz, avivados por distintos usuarios, y han provocado que Doritos España rescinda su contrato con ella.

Dos días después de anunciar una colaboración, la compañía, propiedad de Pepsi Co., ha decidido romper la relación contractual y borrar el spot de 50 segundos que habían grabado con ella, noticia que incluso ha dado el salto a medios internacionales como Rolling Stone, quien contactó con la empresa.

Según el citado medio estadounidense, el lunes por la mañana, un día después de publicar el vídeo, vieron sus comentarios, borraron el anuncio y la despidieron. "Hemos puesto fin a la relación y detenido toda actividad relacionada con la campaña debido a los comentarios", dijo un portavoz de la marca.

Los polémicos tuits

Polémicos tuits de Samantha Hudson de 2014 y 2015. TWITTER

Entre los mensajes, había cosas como "odio a las mujeres que son víctimas de violación y recurren a centro de autoayuda", "odio a las niñas de 12 años que abortan para continuar sus estudios", "me gustan los vídeos en los que atropellan gente" o "quiero hacer cosas gamberras, como meterme a una niña de 12 años por el ojete".

Estas palabras, de cuando era apenas una adolescente, son tremendamente fuertes, pero algunos usuarios señalaron que era parte del sarcasmo que caracteriza a la activista trans, especialmente aludiendo a otro tuit que puso al día siguiente de decir estas barbaridades: "Todos mis tuits de humor negro van en serio, mañana he quedado con un neonazi misógino para tatuarme la esvástica y la bandera franquista".

Pero hay otra gran parte de internautas que condenan y censuran estas publicaciones y están a favor de que Doritos rompa su contrato con ella. Aun así, muchos de ellos han aprovechado el momento para criticar la Ley Trans, utilizar insultos tránsfobos contra Samantha Hudson y referirse a ella en masculino -cuando es algo que siempre ha dicho que no le importa-.

Además, incluso se han manipulado imágenes para generar otros tuits ofensivos. "Acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por la vagina y me ha sonreído, los más pequeños también merecen placer", dice una de las capturas. Pero lo cierto es que es falsa, pues pone que está hecha en 2014 y la artista se creó la cuenta de Twitter en 2015.

Samantha Hudson vuelve a pedir perdón años después

La cantante ya se pronunció en 2021 sobre esta polémica y pidió perdón por sus palabras. "Estaba en cuarto de la ESO y quería llamar la atención en internet. Ni pensaba ni pienso así. Era pura provocación y de muy mal gusto. Lo siento", declaró. "La verdad es que las cosas que ponía son fortísimas".

Después, entre publicación y publicación en las que se reía y comentaba las barbaridades que dijo, empezó a hablar de las "menciones de bots" que le estaban llegando: "No sé quién ha sido la persona que se ha puesto a rebuscar en mi cuenta, pero qué miedo".

Sin embargo, Samantha Hudson no ha tenido problemas en volver a pedir perdón en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Llevo cuatro días recibiendo infinidad de mensajes violentos, amenazas, descalificaciones y acusaciones muy graves", ha comenzado diciendo.

"Ya pedí perdón y manifesté mi opinión al respecto. Me reitero pues, a pesar de haberlos escrito cuando era menor, en un contexto donde la tónica general de las redes sociales era hacer el humor negro más bruto y desorbitado que pudieras, y con la pretensión de llamar la atención usando temas muy desafortunados", ha continuado, afeando sus propias palabras. "Creo que son comentarios totalmente fuera de lugar, desagradables y ofensivos".

"No los escribí de forma seria, para expresar mi opinión, sino pretendiendo ironizar con el posicionamiento más extremo y opuesto a la postura ética y moralmente correcta con respecto a esos temas. No pienso así y no pensaba así entonces", ha añadido.

"Aunque el resto de publicaciones son reales y su contenido es desdeñable, creo que se está utilizando este post manipulado para generar un relato perverso que me acusa de pederastia", ha defendido, en referencia al tuit inventado. "No es la primera vez que acusan a alguien del colectivo de algo así. Por eso no me sorprende, y mucho menos viendo cómo la mayoría de medios y cuentas que se han hecho eco arremeten también contra mi identidad de género o mi aspecto físico".

"Me responsabilizo de lo que escribí, pero no puedo evitar expresar también lo injusto que me parece que se esté juzgando de forma tan desorbitada a una persona por unas publicaciones que hizo hace 9 años cuando aún era menor de edad", ha continuado escribiendo. "Me posiciono en contra de este escarnio público con una clara tendencia ideológica".