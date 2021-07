Este miércoles, Samantha Hudson se convirtió en trending topic en Twitter a causa de unas publicaciones que hizo en 2015 y que alguien rescató, presumiblemente con intención de criticarla o 'cancelarla', como se suele decir.

La drag queen pidió disculpas por esos tuits con los que no está de acuerdo. Entre los mensajes, había cosas tan fuertes como "odio a las mujeres que son víctimas de violación y recurren a centro de autoayuda", "odio a las niñas de 12 años que abortan para continuar sus estudios" o "me gustan los vídeos en los que atropellan gente".

Sin embargo, algunos usuarios destacaron que se notaba sarcasmo y exageración en sus mensajes comparándolos con otros como "ojalá ponerme un microondas en la vagina y que Marvel me contrate", "me apetece algo picante como la vagina de mi madre" o "mañana he quedado con un neonazi misógino para tatuarme la esvástica y la bandera franquista".

A ver que veo que se os llena la boca intentando cancelar a @badbixsamantha por lo que puso hace 6 años xd con 16/17 años

Aun así, puso esos tweets seguidos el 11 y al día siguiente literalmente puso esto, que estabais ya tomándooslo en serio llamándola d todo🤡🤡🤡 pic.twitter.com/JG4UBV8QcQ — ≡vangeli⌀n シ (@bluehydrangeas_) July 7, 2021

Tengo el coño como las mangas de un hechicero — Samantha Hudson (@badbixsamantha) August 29, 2015

Ojalá meterme un microondas en la vagina y que Marvel me contrate para su próxima película. — Samantha Hudson (@badbixsamantha) April 11, 2016

Dios mio este es increible https://t.co/FxX5tT0rNj — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 7, 2021

Jajajajaja bueno la verdad es que está muy bien https://t.co/9LF3keNKyV — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 7, 2021

Aun así, la gravedad de sus mensajes hizo que muchos se llevaran las manos a la cabeza y comenzaran a llegarle críticas, por lo que la futura aspirante de MasterChef Celebrity 6 se pronunció rápidamente: "Ni me acordaba de haber escrito semejantes barbaridades. En esa época me dedicaba a decir chorradas cuanto más heavys mejor porque creía que el 'humor negro' era divertido. Lógicamente ya no pienso así".

En fin, me sabe fatal haber escrito eso en algún momento de mi vida solo por intentar llamar la atención y hacerme la “divertida”. Tenia 15 años y pensaba que hacer la tonta de esa manera y frivolizar con temas tan delicados era lo más. Pido perdón a todo el mundo — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 7, 2021

"Me sabe fatal haber escrito eso en algún momento de mi vida solo por intentar llamar la atención y hacerme la 'divertida'. Tenía 15 años y pensaba que hacer la tonta de esa manera y frivolizar con temas tan delicados era lo más. Pido perdón a todo el mundo", tuiteó.

De verdad, tal vez no sea suficiente pero quiero reiterarme y pedir perdón de nuevo por toda la basura que escribía en 2015. Estaba en cuarto de la ESO y quería llamar la atención en internet. Ni pensaba ni pienso así. Era pura provocación y de muy muy mal gusto. Lo siento — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 7, 2021

"Estaba en cuarto de la ESO y quería llamar la atención en internet. Ni pensaba ni pienso así. Era pura provocación y de muy mal gusto. Lo siento", continuó. "La verdad es que las cosas que ponía son fortísimas".

Dios mío, la verdad es que las cosas que ponía son fuertísimas — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 7, 2021

Después, entre publicación y publicación en las que se reía y comentaba las barbaridades que dijo, empezó a hablar de las "menciones de bots" que le estaban llegando: "No sé quién ha sido la persona que se ha puesto a rebuscar en mi cuenta, pero qué miedo".

Osea, no se quien ha sido la persona que se ha puesto a rebuscar en mi cuenta pero que miedo, solo tengo menciones de bots de twitter.... — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 7, 2021

"No creo que sea casualidad que la mayoría de comentarios que estoy recibiendo con respecto a mis tuits del 2015 sean de gente argumentando que 'si con 15 años puedes decidir cambiar tu género, también eres responsable de las cosas que dices'", criticó la drag queen refiriéndose a la autodeterminación de género de la Ley Trans.

No justifico lo que escribí, pero oleis un poco raro — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 7, 2021

"No justifico lo que escribí, pero oléis un poco raro", comentó por el tipo de críticas que estaba recibiendo. "Gracias a todas las que lo habéis entendido y perdón de nuevo por escribir lo que escribí. Fue de un mal gusto horrible".

Me voy a dormir, no puedo más. Gracias a todas las que lo habéis entendido y perdón de nuevo por escribir lo que escribí. Fue de un mal gusto horrible. — Samantha Hudson (@badbixsamantha) July 7, 2021

Del mismo modo, se disculpó en sus stories de Instagram: "Soy una persona que intenta ser consecuente y coherente con su discurso y dar una imagen de sí misma lo más limpia y responsable que me sea posible, pero también creo que esto implica dar explicaciones, pedir disculpas y rectificar siempre que sea menester, y en este caos hace falta".

"Es bastante evidente que ya no pienso así y no haría esas cosas a día de hoy porque mi pensamiento ha evolucionado. Y ya en ese momento no iban en serio", sostuvo. "Son abominables y despreciables esos comentarios, pero en ese momento, en mi cabeza infantil yo los enmarcaba en el marco de 'humor negro', que sé que no es humor".