Samantha Hudson genera debate con su discurso en 'OT 2023': "La meritocracia no existe"

El pasado sábado 13 de enero los participantes de OT 2023 recibieron la visita de Samantha Hudson, una visita que generó muchísima polémica debido a las declaraciones de la artista y a su peculiar manera de hablar sin filtros acerca del esfuerzo y la idea de "abrazar el fracaso".

"Vengo a comentar sobre mi experiencia personal en la industria musical, que además tiene mucho que ver con un mundo bastante asqueroso que os vais a encontrar fuera, que se llama farándula", comenzó la artista, explicándoles que "en los tiempos que corren" los cantantes se ven envueltos "en un mundo de luces, pero también de sombras de eventos y de gente famosa que te abordan".

Hudson advirtió a los concursantes sobre cómo debían relacionarse con la prensa. "Un consejo para mí muy importante a la hora de hacer una entrevista. Saber siempre que un periodista no es un amigo, pero tampoco un enemigo", expresó la artista. Añadió que no quería meterse "con el gremio de los periodistas" y que considera que "son muy poderosos".

Aun así, Samantha Hudson les quiso dejar claro que no son sus amigos. "Si contáis algo de lo que a lo mejor os arrepentís, seguramente podéis pedir que os manden la entrevista por adelantado. Pero normalmente es mejor ser cautelosos, id con cuidado y nunca pecar de tener demasiada confianza", continuó la cantante.

Pidió a los triunfitos que tuviesen cuidado con algunos temas de actualidad porque "pueden ser bastante conflictivos", aunque en ciertas ocasiones pueda ser "difícil gestionarlo".

Para cerrar su discurso, Samantha Hudson habló de la cultura del esfuerzo y la meritocracia: "Lo más revolucionario que pude hacer es abrazar el fracaso y entender que las cosas malas que nos suceden no dependen exclusivamente de nosotras. Que el mundo es injusto, que si nos pasa una desgracia, si no tenemos suerte, no es porque nos hayamos esforzado".

Seguidamente, la artista expresó que "la meritocracia no existe" y que es "el que más se esfuerza" al que mejor le salen las cosas. Añadió que "abrazar el fracaso" te hace triunfador y les trató de transmitir que acepten que pueden fracasar en situaciones en las que se espere mucho de ellos.