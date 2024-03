Los primeros 215 pisos de alquiler asequible en Valdebebas se entregarán en 2026

El barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, ya ve como se empiezan a levantar 215 viviendas de las 2.770 que se construirán en Madrid destinadas a alquiler asequible. En el número 252 de la calle María de las Mercedes de Borbón se encuentra una de las 25 parcelas que ha cedido el Ayuntamiento de Madrid para la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible durante 45 años. Los nuevos pisos estarán listos para ser entregadas a sus nuevos inquilinos a lo largo de 2026

"Estas viviendas están dirigidas a aquellas personas que no pueden acceder a los pisos de las EMVS, pero que necesitan un empujón por parte de la administración para acceder al mercado libre", ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante su vista este martes, donde ha estado acompañado por el concejal del distrito de Hortaleza, David Pérez.

El desarrollo de esta promoción se está ejecutando por parte de la promotora Culmia, que tiene el derecho de superficie de estos edificios durante 45 años, una vez finalice pasarán a formar parte del Ayuntamiento. En relación con el proceso de acceso a estas nuevas viviendas, el director de bulid to rent (BTR) de Culmia, Ángel Doral, ha detallado que "los requisitos de accesibilidad vienen recogidos en el pliego, pero se tendrán en cuanta los ingresos o no tener viviendas en propiedad en Madrid, por ejemplo". Además, ha indicado que no habrá sorteos, ya que "al ser suelo libre, no está sometido a la normativa de la vivienda protegida", por lo que realizarán un análisis de solvencia de los candidatos.

Carabante ha realizado un recorrido por la parcela, donde ya se han iniciado las obras para la urbanización de los terrenos. Todos los proyectos que se van a ejecutar se componen de viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con aparcamiento y trasteros en planta de sótano. Adicionalmente, disponen de sala comunitaria, un espacio dedicado a gimnasio y, en 6 de las 7 promociones de Culmia, también contará con piscina.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (C), junto al concejal del distrito de Hortaleza, David Pérez (I) y el director de build to rent de Culmia, Ángel Doral, en su visita a una parcela en Valdebebas. AYTO. DE MADRID

Los suelos de Valdebebas se pusieron a disposición del programa de las 25 parcelas que estaban calificados como de vivienda libre y formaban parte del patrimonio municipal. El resto de suelos se han repartido en 11 distritos de Madrid: tres parcelas Arganzuela; dos en Retiro; una en Moncloa-Aravaca; tres en Fuencarral-El Pardo; una en Latina; tres en Carabanchel; dos en Usera; dos en Ciudad Lineal; tres en Hortaleza; cuatro en Villaverde, y una en San Blas-Canillejas. Todas las parcelas se repartieron entre tres promotoras: Culmia, que construirá 871 viviendas; Pecsa Avintia, que erigirá 838 y Vía Ágora, que desarrollará 425.

Políticas de vivienda para bajar la tensión el mercado

El delegado del área ha destacado los esfuerzos que está realizando el Ayuntamiento de Madrid para rebajar la tensión del mercado de la vivienda en la ciudad, refiriéndose a "la batería de actuaciones y planes especiales que se materializarán, una vez concluidos, en un total de 25.680 nuevas viviendas en régimen de alquiler, venta libre y protegidas".

El objetivo del Ayuntamiento con la cesión de suelo a través del derecho de superficie es poner en el mercado suelo para la construcción de 2.134 viviendas en 25 parcelas en régimen de alquiler asequible. De este modo, pretenden facilitar el acceso a la vivienda de renta asequible a un gran porcentaje de población de clase media afectada por la subida del mercado de los alquileres, pero que no puede acceder a vivienda de protección pública por razón de renta u otras circunstancias.

Dos líneas para construir vivienda en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid también ha impulsado la venta social de suelo a precio de alquiler reducido en 12 parcelas residenciales de su propiedad que están destinadas a la construcción de residencias libres. Por primera vez, se establece a las promotoras que, durante un plazo de 15 años, mantengan rentas de alquiler asequibles a los futuros inquilinos. Con esta fórmula van a construir 640 pisos en ocho ámbitos de los distritos de Arganzuela (Nuevo Mahou-Calderón); Chamartín (calle José Vasconcelos); Latina (La Medina); Carabanchel (Mercedes Arteaga); Puente de Vallecas (calle Doctor Sánchez y Sierra Toledana); Ciudad Lineal (avenida de Aroca-barrio Bilbao); Villaverde (El Espinillo), y Barajas (Sector Norte Corralejos).

Las 25 parcelas en régimen de derecho de superficie y las 12 con alquiler asequible durante 15 años permitirán la construcción de 2.774 nuevas viviendas de alquiler a precios por debajo del mercado a lo largo del presente mandato. Estos dos programas "contribuirán a moderar el esfuerzo económico familiar necesario para pagar el alquiler de forma que no supere el 25 % de los ingresos", asegura el Ayuntamiento. Actualmente, este esfuerzo se sitúa en torno al 42%, mientras que el Banco de España establece que ha de estar por debajo del 33%.