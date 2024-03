Javier Ungría le dedica unas emotivas palabras a su hija antes de comenzar 'Supervivientes 2024'

Este lunes 4 de marzo los concursantes de la nueva edición de Supervivientes han puesto rumbo a Honduras, donde comenzarán su aventura el próximo jueves. Javier Ungría ha dedicado unas palabras a su hija Camila antes de marcharse para comenzar el concurso.

"Mi pequeña, ojalá fueses un poquito más mayor para poder explicarte lo que voy a hacer, a dónde voy y los motivos por los cuales voy a alejarme de ti unas cuantas semanas", ha expresado el exmarido de Elena Tablada en la publicación, en la que ha compartido un vídeo jugando con su hija.

"No es lo único, pero sí lo que más me importa. Las cosas han venido así, pero no te preocupes, te vas a hartar de verme la cara toda la vida", ha comentado el empresario. "Te quiero infinito, mi preciosa bestia parda", ha concluido en el post.

La semana anterior, Javier Ungría también compartió una imagen junto a sus amigos, con los que se reunió antes de partir a Honduras. "Empiezan las despedidas. Suerte la mía. ¡Gracias!", comentó en su perfil de Instagram.

El empresario está a punto de comenzar su experiencia en el concurso de Telecinco, como el resto de sus compañeros, y ya antes de ir estuvo envuelto en la polémica. Su exmujer cargó contra él tras enterarse por la prensa de que iba a participar en el concurso. "Me gustaría que me lo hubiese comentado él a mí", expresó en el programa ¡De viernes!