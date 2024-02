Elena Tablada carga contra Javier Ungría tras enterarse de que es concursante de 'Supervivientes'

El empresario Javier Ungría, exmarido de Elena Tablada, ha sido confirmado este viernes por Telecinco como uno de los concursantes de la próxima edición de Supervivientes. El anuncio de su participación en el reality se ha comunicado coincidiendo con la visita de Elena Tablada al programa ¡De viernes!, donde ha reaccionado con críticas hacia Ungría.

"No lo sabía, me he enterado hoy por la prensa. Me hubiese gustado, al tener una hija en común", ha comenzado reprochando Tablada. "Supuestamente, a él no le gusta la prensa y quiere pasar más tiempo con la niña, me gustaría que me lo hubiese comentado él a mí", ha añadido.

Tablada, que se encontraba en ¡De viernes! para hablar de su participación en Bailando con las estrellas, ha querido ver la parte positiva de la presencia de su ex en Supervivientes. "Estoy muy contenta, porque voy a disfrutar mucho más de mi hija durante su concurso. Ahí se ven las prioridades de cada uno", ha comentado.

La diseñadora también ha explicado que Ungría le envió un email "media hora después" de que saliese publicada la noticia en los medios. "Lo tenía todo muy programado", ha dicho.

Elena Tablada también se ha referido a las intenciones de Ungría en tener la custodia compartida de la hija que tienen en común. "El otro día nos vimos, el martes, porque teníamos que llegar a un acuerdo sobre la custodia de nuestra hija, y no me comentó nada de este concurso, lo que me dijo fue que tenía hasta el viernes para llegar a un acuerdo. Ahora entiendo por qué tenía tanta prisa en que tomase una decisión", ha manifestado.

Para ella, "es totalmente incoherente" que pida la custodia en un momento en el que va a participar en un reality que le mantendrá lejos de España durante un periodo de tiempo. "Me sorprende porque, según él, nunca tiene tiempo para trabajar", ha valorado Tablada.

En palabras de la diseñadora, la participación de su exmarido en Supervivientes no tiene otra motivación que adquirir "fama".

Ha sido entonces cuando los colaboradores del programa le han preguntado si teme lo que Ungría pueda decir durante su paso por el reality. "No le conviene contar nada, me debería temer él", ha zanjado.