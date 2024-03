Joe Jonas y la modelo Stormi Bree, pillados mientras disfrutan de un paseo en barco

El cambio de año también le supuso a Joe Jonas el poder pasar página definitivamente. Si su exmujer y madre de sus dos hijas, la actriz Sophie Turner, ya hacía tiempo que lo había conseguido, pues se rumorea que entre sus parejas se encuentra el aristócrata Peregrine Pearson, el miembro de los Jonas Brothers volvía a encontrar también el amor en los brazos de la modelo Stormi Bree.

A principios de año, ambos fueron fotografiados muy cómplices esquiando y pasando unos días en la nieve en Aspen, en el estado de Colorado.

Ahora, y aunque ninguno ha compartido por ahora ninguna fotografía juntos, ni en redes ni en actos público, han sido de nuevo cazados mientras disfrutaban de un romántico paseo en barco en Sídney, Australia, donde los Jonas Brothers ofrecerán este viernes y sábado conciertos dentro de su gira.

Eso sí, no aparecen juntos, sino que cada uno compartió por su cuenta, en su perfil de Instagram, varios vídeos y fotos de la aventura por tierras australianas. Sin embargo, los fans del artista no han tardado en encajar las piezas de un puzzle que, visto lo visto, la pareja no evita que se pueda resolver, ya que compartieron las imágenes el mismo día.

¿Quién es ella?

Stormi Bree Henley, de 33 años (nació en Crossville, Tennessee, el 6 de diciembre de 1990), ya es madre. En julio de 2017, Bree y su entonces pareja, el también modelo Lucky Blue Smith, dieron la bienvenida a su hija Gravity, que hoy por hoy tiene 6 años —Smith ha tenido desde entonces dos hijos más con su actual esposa, Nara Pellman—.

Stormi está acostumbrada de la vida acomodada, dado que es hija de Kip Henley, un conocido golfista. Desde muy joven se dedica al mundo del modelaje, teniendo actualmente contrato con la agencia de modelos Photogenics Media de Los Ángeles.

Además, ha participado en varios concursos de belleza, llevándose la corona en el que debutó (Miss Tennessee Teen USA 2009), así como en el siguiente, dado que este premio la llevó a representar al estado de Tennessee en el certamen Miss Teen USA 2009.

Aunque ya ha hecho sus pinitos en la actuación —un par de películas, algún cortometraje, varios videoclips y hasta una aparición en la serie Brooklyn Nine-Nine, gracias a haber asistido a la Academia de Cine de Nueva York—, y de hecho ha declarado que le gustaría seguir en la interpretación algo más, lo cierto es que ella tiene claro que su futuro es la música.

No solo es que toque el piano desde los cinco años, sino que se ha criado yendo al teatro y escuchando ópera, por lo que componer es lo que quiere hacer "hasta que tenga 80 años", según ella misma. Y de hecho ya ha realizado las composiciones para varias obras y está encaminada en sacar algo propio. "He ralentizado la actuación para poder concentrarme realmente en mi propia música, terminarla, publicarla y también en la producción", confesó en 2016 en la revista Galore.

Con un millón de seguidores en Instagram, también ha intentado comenzar su propia empresa de venta de joyas hecha a mano a través de la web Esty. Lo comenzó en 2012, los precios oscilan entre 130 y 150 dólares (entre 120 y 135 euros) y lo definió así: "Bienvenido a mi pequeño mundo creativo, ojalá encuentres algo que te guste".