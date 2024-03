Errejón insta a llegar hasta el final del caso Koldo: "Nos da igual el carné que tenga en el bolsillo"

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha participado este sábado en Murcia en el Encuentro de debate de la I Asamblea de la formación política. Un acto que se ha celebrado en el Centro Cultural Puertas de Castilla, dos centenares de personas.

Sobre esa I Asamblea de Sumar en Murcia, Errejón cree que "estamos en un momento crucial, y que por ello hemos de hacerlo territorio a territorio para dotarnos de una dirección política y organizativa fuerte".

El portavoz de Sumar defiende la necesidad de "un movimiento en defensa de la democracia, no solo que diga que no queremos retroceder en derechos y libertades, sino que diga que la democracia no es solo acudir a votar, que es vivir sin miedo, tranquilos y dignos, algo que aún está por conquistar".

En unas declaraciones a los medios de comunicación, Errejón ha sido preguntado por el 'caso Koldo' y el portavoz de Sumar ha defendido que "hay que llegar hasta el final", por ello, ha anunciado que van a apoyar una comisión de investigación: "Nos da igual el carné que se tenga en el bolsillo, es vergonzoso que esto suceda".

En este sentido, ha defendido la creación de "una autoridad independiente que pueda prevenir y servir para garantizar la transparencia en las compras, los contratos y las concesiones públicas para que esto no vuelva a suceder", una iniciativa que, según ha adelantado, la explicará el próximo lunes.

Después de casi dos semanas desde que se destapase la trama corrupta, el número de implicados no para de aumentar. El pasado 21 de febrero, 19 personas entre ellas el exasesor del exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos, Koldo García, fueron detenidas y, con la investigación aún abierta, continúa la aparición de actores relacionados con el caso.

Sin embargo, durante los últimos días el cerco se va cerrando sobre diferentes actores políticos, como el propio Ábalos, quien este martes se negaba a dejar su acta de diputado en el Congreso y pasaba al Grupo Mixto, o la presidenta del Congreso, Francina Armengol, señalada también en las últimas horas desde el PP como una de las principales sospechosas de esta trama que parece no parar de crecer.