Kate Middleton y su estado de salud: una historia de alarmismo y desmentidos tras su operación

La noticia saltó el pasado 16 de enero, cuando la casa real británica anunció que la princesa de Gales, Kate Middleton, se sometería ese día a una cirugía abdominal "programada".

El inesperado comunicado hizo creer a parte de la sociedad del país que, en realidad, el Palacio de Kensington estaba ocultando un hipotético problema de salud más grave de lo que daba a entender, especialmente después de que anunciase que la duquesa de Cambridge no volvería al trabajo hasta después de Semana Santa. Esto es, casi tres meses después de la intervención.

Desde entonces, las diversas informaciones sobre su estado de salud no han parado de sucederse. Una de las que terminó de alarmar a la sociedad tiene sello español. La periodista Concha Calleja dijo a finales de enero en Fiesta que Middleton habría tenido un postoperatorio mucho más complicado de lo que la casa real británica dejó ver en el comunicado oficial, en el que dijo que la cirugía resultó "exitosa". Es más, Calleja llegó a afirmar que, según sus fuentes, la princesa llegó a estar en coma e intubada durante unos días.

"Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones", comentó. Esa decisión fue "inducirla a un coma".

El primer desmentido del Palacio de Kensington

La duquesa de Cambridge estuvo 14 días ingresada en el hospital y regresó a la residencia real de Windsor para continuar con su recuperación.

Tras la información de Concha Calleja, el Palacio de Kensington se vio obligado a intervenir para desmentirla. "Es un disparate total", valoraron diversas fuentes en la revista People. "Esa periodista no hizo ningún intento por verificar nada de lo que dijo con nadie en la casa", aseguraron, antes de reafirmar que todo lo que se dio a conocer fue "totalmente inventado".

Cuando estaba cerca de cumplirse un mes de la intervención, Middleton decidió ir junto al príncipe Guillermo y sus hijos a la residencia real de Sandringham para pasar unos días de vacaciones. Allí estaban también Camila y Carlos III, en pleno tratamiento debido a su cáncer de próstata. Según informó el Daily Mail entonces, Middleton estaba "mejorando" en su recuperación y quería "cambiar de aires" de cara a proseguir con la misma.

Apenas unos días después, el príncipe Guillermo acudió a la ceremonia de entrega de los Bafta, un evento al que cada año suele acudir con Kate Middleton. El futuro monarca del Reino Unido no actualizó el estado de salud de su mujer, sino que se limitó a disculpar la ausencia de su mujer. "Siento que Catherine no haya podido venir. Ella ama los Bafta. Todas las películas nominadas que veo siempre es con ella. Las vemos juntos".

Sin embargo, y tal como admitió, en 2024 las cosas están siendo distintas. "Este año ha sido el que menos películas he visto. Tengo otras cosas en la cabeza", aseguró el príncipe, haciendo referencia al problema médico de su mujer y al diagnóstico de cáncer de su padre, el rey Carlos III.

Vuelven a saltar las alarmas

Este martes se celebró una misa en honor a Constantino II de Grecia, hermano de la reina Sofía. El monarca griego fue recordado, un año después de su muerte, durante una ceremonia que se desarrolló en la capilla de San Jorge de Windsor y a la que acudieron 330 invitados, entre ellos los reyes Felipe VI y Letizia, el rey emérito, Juan Carlos I, y la propia Sofía.

Las alarmas saltaron en la sociedad británica cuando, apenas dos horas antes de que diese comienzo la misa, el príncipe Guillermo decidiese ausentarse de la misma "por motivos personales", según pudo saber la Agencia Efe. Enseguida, fueron muchos los que pensaron que se debía a un empeoramiento del estado de salud de Kate Middleton.

El Palacio de Buckingham no explicó por qué el príncipe de Gales decidió no acudir a la ceremonia, pero sí aclaró que la duquesa de Cambridge se encontraba "bien".

Kensington, más contundente que nunca

Esa pequeña aclaración no sirvió para que se calmasen las aguas. Las especulaciones volvieron a resurgir en la sociedad y los medios británicos. En España, un día antes de la misa en honor a Constantino II de Grecia, la periodista Concha Calleja volvió a ofrecer en Fiesta una información preocupante sobre la duquesa de Cambridge. "Hay cosas que no las podemos contar todavía. Evoluciona bien, pero no todo lo favorable que la casa real británica querría", señaló.

"Ha habido un movimiento de la casa real inglesa que no se entiende. Por un lado filtran que Kate ha contratado a un secretario particular, para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar", añadió Calleja.

Toda este torrente de informaciones contradictorias obligó al Palacio de Kensington a volver a pronunciarse sobre el asunto. Lo hizo este viernes, en un comunicado más que contundente recogido por Page Six. "Fuimos muy claros desde el principio en que la princesa de Gales estaría fuera hasta después de Pascua y el Palacio de Kensington solo proporcionaría actualizaciones cuando algo fuera significativo", rezaba el escrito.

Si los plazos previstos por la casa real británica se cumplen, Kate Middleton debería volver a aparecer en público dentro de aproximadamente un mes.