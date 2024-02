El príncipe Harry pierde la batalla legal contra el gobierno británico por retirarle la protección policial

El príncipe Harry ha perdido este pasado miércoles su batalla judicial contra el Ministerio del Interior del gobierno británico, dado que el Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que no da validez a su recurso sobre el nivel de seguridad que requería cada vez que vuelva a su país natal.

La justicia ha dictaminado que los duques de Sussex, por lo que se incluye a su esposa, Meghan Markle, no podrán utilizar protección policial financiada con impuestos cuando visiten el Reino Unido. Esta problemática comenzó en enero de 2022, cuando Harry emprendió acciones legales por la retirada de su protección policial a instancias del gobierno, así como no se le permitió pagar personalmente por ella.

El tribunal ha considerado que el ministerio sí actuó acorde a la legalidad vigente al concluir que el nivel de seguridad de la que dispondrán los duques de Sussex y su familia en sus viajes a Reino Unido dependerá de las circunstancias concretas de cada caso.

Esto se debe a que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Autoridades VIP —conocido como Ravec— decidió en febrero de 2020 que Harry y Meghan dejarían de recibir automáticamente protección policial en suelo británico al dejar de ser "miembros en activo de la realeza" tras el Sussexit.

El hijo de Carlos III de Inglaterra ya ha anunciado a través de su representante legal que va a recurrir el fallo al Tribunal de Apelaciones: "El duque de Sussex espera que [el Tribunal de Apelaciones] haga justicia y no hará más declaraciones al respecto mientras este proceso siga en curso". En febrero de 2022 ya afirmó que no se sentía "seguro" cuando regresaba a su hogar porque su familia "había recibido amenazas de extremistas y neonazis bien documentadas".

Por su parte, desde el Ministerio del Interior han asegurado —en una conversación con el Daily Telegraph—: "Nos complace que el tribunal haya fallado en este caso a favor de la posición del gobierno. Estamos estudiando detenidamente cuál será nuestro siguiente pasos, por lo que no sería apropiado hacer más declaraciones". Asímismo, ha preferido no dar más detalles sobre su política de protección y seguridad, que ha calificado de "rigurosa y proporcionada", por no comprometer dichas operaciones.

Curiosamente, y casi al mismo tiempo que se conocía esta resolución en suelo británico, el Departamento de Policía de Nueva York ha admitido que la controvertida persecución en coche de varios paparazzis que tuvo lugar el año pasado contra el príncipe Harry y Meghan Marke fue, como ellos mismo aseguraron en su momento, "muy imprudente y peligrosa".