Las faltas al médico sin avisar provocan la pérdida de 660.000 citas en los centros de salud valencianos

La situación de la Atención Primaria, especialmente tras la pandemia de covid, sigue siendo complicada, ya no solo por la elevada demanda que alarga los tiempos para obtener cita, sino también en la duración de las propias visitas, que distan de llegar a los 10 minutos que, como mínimo, consideran los profesionales que deben emplear para ofrecer una correcta asistencia. De hecho, la Conselleria de Sanidad afirma que trabaja para mejorar los sistemas de información y las agendas para atenuar estos problemas. No obstante, hay otro factor que puede ayudar a resolver el problema: las citas que se pierden al faltar los pacientes sin avisar o cancelarla previamente.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad consultados por 20minutos, el pasado año 2023 se quedaron sin ofrecer 663.101 citas solicitadas por pacientes de Atención Primaria en la Comunitat Valenciana al no acudir los interesados a la hora programada para la atención. Del total, más de 553.000 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria, lo que supone el 2,77% del número total de citas en esta modalidad, y casi 110.000 a Pediatría de Primaria, con un 3,26% sobre el total de citas solicitadas. Estos registros son muy similares a los del año anterior, con una ligera caída en Medicina Familiar y un leve repunte en Pediatría.

Por departamentos de salud, las peores cifras en Medicina Familiar corresponden a los del sur de Alicante. Torrevieja es el peor situado, con un porcentaje del 5,07% de citas no presentadas, lo que en números absolutos arroja 38.225 citas perdidas. A continuación figura el departamento de Elx-Crevillent, con un 4,15% y 23.844 citas no presentadas durante el año 2023, seguido de Orihuela (3,59% y 25.687. También por encima de la media se sitúan La Marina Baixa (3,46%) y Vinaròs (3,38%).

En el otro lado de la balanza, donde menos pacientes se quedan sin acudir a la cita solicitada es en el departamento de salud Valencia-Doctor Peset, con un 2,06%. Obtienen también registros destacados Gandia (2,18%), Valencia-Clínico (2,19%) y La Ribera (2,28%).

Desde la Dirección General de Atención Primaria de la Conselleria de Sanidad se incide en la necesidad de "concienciar a la población" sobre la importancia de que, en la medida de lo posible, si no se va a acudir a la cita solicitada en los centros de salud, se anule "con la finalidad de que otro paciente pueda optar" a esa cita.

Asimismo, el departamento que dirige el conseller Marciano Gómez está trabajando "para mejorar los sistemas de información y las agendas de citas" con el objetivo de "optimizar los recursos y lograr reducir los tiempos de espera" para que los pacientes sean atendidos lo antes posible en la red de recursos de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana.

Situación en Pediatría

En el caso de Pediatría, el pasado año se registraron en total 3,37 millones de consultas en la Comunitat, de las que 109.818 no se realizaron al no acudir los pacientes a la cita, según los datos dela Conselleria de Sanidad. El porcentaje subió del 3,20% de 2022 al 3,26%, aunque el número total de citas descendió ligeramente.

Al igual que en el caso de Medicina Familiar y Comunitaria, el departamento de salud de Torrevieja (Alicante) presenta los peores indicadores, con un 6,28% de citas no presentada. El segundo es Elx-Crevillent, en la misma provincia (4,50%), seguido de los departamentos de La Plana de Castellón (4,45%) y Valencia-La Fe (3,82%). En cambio, la menor incidencia se dio en los departamentos de salud de Gandia (1,87%), Alicante Sant Joan (1,92%) y Requena (2,42%).

Simap apunta a la "sobrecarga" en Primaria

Para coordinadora general de Simap, Concha Tuset, el problema de la Atención Primaria es "el exceso de demanda que hay, justificado o no", que acaba en "sobrecarga". Según explica, "donde tenía que haber 28 o 30 pacientes al día está habiendo 60". En su opinión, el dato de citas no presentadas "no es significativo" porque no tiene en cuenta "dónde han acabado" esos pacientes (en Urgencias de Primaria o de los hospitales). Tuset pide campañas de concienciación poblacional y menos burocracia, aunque admite que son medidas a largo plazo.