Marta López Álamo desvela cómo ha vivido su enfermedad en el último año: "Me he sentido cansada y triste mucho tiempo"

La influencer Marta López Álamo lleva varios años medicándose y realizándose revisiones periódicas debido a la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune por el que ha sufrido muchos efectos secundarios. La mujer de Kiko Matamoros se ha sincerado sobre cómo se encuentra actualmente.

La modelo de 27 años ha asegurado a través de sus stories de Instagram que ha tenido un buen año a nivel personal y laboral, pero su hipotiroidismo le ha pasado factura. "Hasta que mi endocrino ha dado con la tecla para no tener síntomas, me ha costado mucho tener energía y me he sentido cansada y triste mucho tiempo", ha expresado.

La influencer ha explicado que "desde hace un mes o dos" ha empezado a "resurgir" gracias a la medicación que le recetó su médico, y ha asegurado que "hormonalmente" está bien.

'Story' de Instagram de Marta López Álamo. MARTA LÓPEZ ÁLAMO / INSTAGRAM

"Si tus hormonas están desajustadas es muy difícil superar conflictos que una persona con un nivel hormonal óptimo puede superar sin mayor dificultad", ha añadido López Álamo.

La mujer de Kiko Matamoros ha desvelado que "ha sido un año complicado anímicamente hablando" y que ha tenido días en los que ha estado triste y "sin ganas de nada".