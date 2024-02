Laura Matamoros muestra su nevera llena de chocolatinas y recibe un aluvión de críticas: "Es una porquería para ti y para tus hijos"

Laura Matamoros es gran fan de los dulces y, por ello, en su casa siempre hay todo tipo de chocolates. Así lo ha compartido con todos sus seguidores, la hija de Kiko Matamoros. Aunque sus palabras no parecen haber gustado a varios de sus seguidores.

Todo comenzó cuando la madrileña, compartía en su perfil de Instagram una fotografía comiéndose un dulce de una famosa marca de chocolatinas. Según ha explicado en varias ocasiones, ella no sigue ningún tipo de dieta estricta porque ya va al gimnasio y hace deporte.

"Al entrenar todos los días, como lo que quiero y cuando quiero", aseguró Matamoros a una seguidora. Aunque lo que sí que es cierto es que necesita una pieza de chocolate diario y por eso tiene una gran cantidad de tipos en su nevera para elegir.

Laura Matamoros comiendo chocolate. _lmflores/ INSTAGRAM

"Me hace gracia esto porque os voy a enseñar mi nevera con los 40.000 chocolates, las tabletas. Tengo de todas las variedades. Para que luego me digáis que no como. Me como dos de estos todos los días. También tengo mostazas, mayonesas, de todo", aseguraba entre risas mientras hacía un recorrido por las diferentes marcas.

Todos los dulces de Laura Matamoros. _lmflores/ INSTAGRAM

Sin embargo, el problema apareció con la última publicación de la influencer en la que presumía de "su nivel de gochez". En la imagen, además del texto, aparecían todo tipo de dulces y recalcaba cómo uno de ellos estaba a punto de acabarse.

Una fotografía que rápidamente fue comentada por una de sus seguidoras, preocupada por la alimentación de sus hijos: "Aparte de ser todo una porquería para ti, lo es para tus hijos. Ya que haces tanto deporte, también deberías comer de todo. Y por el bien de tus hijos. Es muy importante que los niños aprendan a comer bien desde pequeños y que estén bien alimentados".

La queja de una seguidora. _lmflores/ INSTAGRAM

Por ello, la usuaria anónima se preguntaba si lo hacía por tener "mucha ansiedad" y le dejaba un consejo: "Si es así, cuando más basura comas, más ansiedad te genera". Unas palabras a las que Laura respondía con una foto de la cena de su familia, unas judías con patatas cocidas: "A su salud, señora".

Laura Matamoros responde. _lmflores/ INSTAGRAM

Además, Laura no dudó en compartir una reflexión sobre cómo la gente se habla a las personas famosas: "Le haría falta a mucha gente un poquito de inteligencia emocional y racionalidad para entender la vida. Y me quedo corta. Hoy estoy un poco hater, pero es que menudas burradas leo a diario".