Marta López Álamo ha compartido un desafío que enfrenta en su vida: la imposibilidad de quedar embarazada de su marido, Kiko Matamoros. Al menos por ahora. Aunque ser madre está en sus planes, la modelo de 26 años ha revelado que su actual situación de salud lo hace inviable por el momento.

Lo ha confesado este jueves ante los medios durante la celebración del 30º aniversario de la discoteca madrileña Kapital, evento al que acudió en solitario. La ausencia de Matamoros en el evento se debió que acababa de someterse a una endodoncia y todavía tenía la cara bastante hinchada.

Desde que se dieron el 'sí, quiero' en junio, la pareja ha sido preguntada varias veces sobre la posibilidad de un embarazo. "Me lo habéis preguntado infinidad de veces", ha manifestado ante los periodistas. Sin embargo, ahora la modelo ha respondido de forma clara revelando el motivo por el que no han tenido ya un bebé.

López Álamo se encuentra en medio de un tratamiento médico que le impide concebir. En concreto, está tomando una medicación para controlar el acné, pero que representa un riesgo significativo durante el embarazo, ya que puede causar malformaciones congénitas graves en el feto y aumentar el riesgo de aborto.

"Sigo con el Dercutane, terminando, así que no me voy a quedar embarazada. Lo siento, pero no viene todavía", ha trasladado al sugerir que no lo descarta en un futuro, pero que actualmente es imposible tener un hijo a corto plazo.