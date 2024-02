Marta López Álamo confiesa cuál es el motivo de sus continuos viajes a Dubai

Marta López Álamo lleva unas semanas viajando más de lo habitual a Dubai. Algo que ha hecho preguntarse a sus seguidores si está viviendo allí o cuál es el motivo por el cual está durante tanto tiempo en Emiratos Árabes. Ahora, la modelo ha desvelado la razón.

La mujer de Kiko Matamoros, de 26 años, ha explicado en sus historias de Instagram por qué viaja tanto a Dubai. Para empezar, es una ciudad que le gusta mucho porque tiene "una temperatura magnífica en invierno" y puede tomar el sol cuando quiera. Asimismo, la modelo ha reconocido que es una mujer que lo "prevé todo" y que por eso suele irse cuando "no hay mucho movimiento presencial en Madrid en el sector de las redes sociales".

Después de pasar mucho tiempo en este mes de enero en los Emiratos Árabes, trabajando y huyendo del frío de la península, Marta planea volver a viajar allí "cuando sepa el calendario laboral".

Marta López Álamo explica por qué viaja tanto a Dubai. @martalopezalamo(INSTAGRAM)

Asimismo, allí está consiguiendo numerosos trabajamos y nuevos proyectos. "El tema de trabajo en Dubái de modelo es bastante guay porque puedes estar en varias agencias y ser freelance. En un mercado lo bueno es estar presente. Yo recibo muchísimos trabajos para presentarme, pero no puedo aplicar para ese trabajo porque no estoy allí. Entonces, cuando voy, junto a varios trabajos. Luego me van saliendo otros sobre la marcha porque la gente ve que estoy ahí y me escriben", ha reconocido en un post.

Con estas palabras, Marta López Álamo ha explicado por fin por qué pasa tanto tiempo en Dubai y fuera de España. Aunque, a pesar de lo que muchos pensaban, la modelo no está viviendo allí. Si bien, no descarta esta posibilidad en un futuro.