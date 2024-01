Marta López Álamo recibe un aluvión de críticas por su tutorial de entrenamientos: "Se va a lesionar"

Marta López Álamo vuelve a protagonizar una polémica después de haber colgado un vídeo en el que se muestra entrenando. La modelo está ya casi acostumbrada a recibir críticas por su físico o, la última, por afirmar que las mujeres se realizaban retoques estéticos "para competir" entre ellas.

La mujer de Kiko Matamoros siempre presume de llevar una vida saludable, gracias a una dieta equilibrada y al ejercicio que realiza. De este modo, la modelo ha compartido en su cuenta de TikTok, la estricta rutina deportiva que sigue para mantenerse en forma. No obstante, Marta ha recibido todo menos elogios tras publicar el vídeo.

En el vídeo se puede ver a Marta realizando algunos ejercicios de glúteos y abdominales en su casa y, tras ello, se bebe un batido para reponer fuerzas. Las críticas al post no han tardado en llegar, ya que a sus seguidores no les ha gustado la técnica con la que está realizando estos ejercicios.

"Me lesioné viendo este vídeo", "se va a lesionar", "por favor, las rodillas en las sentadillas", "se va a romper los huesitos", "como consejo, mejora tus posturas y técnicas", han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la disciplina de la influencer.

No obstante, también han sido muchos los que la han defendido de los haters, señalando que no era necesario que la faltasen el respeto. "De verdad que cada vez que entro en una publicación de una mujer delgada haya miles de comentarios de otras mujeres criticando, qué triste", "Pues a mí me parece espectacular y envidiable la disciplina que tiene. Y no me puede parecer más elegante", "lleva disciplina y eso está bien, la técnica falla, pero la intención es lo que cuenta", son algunos de comentarios de los seguidores que han salido en su defensa.

A pesar de los comentarios que ha recibido, Marta ha decidido no contestar a ninguno de ellos. Tampoco ha borrado la publicación, la cual acumula ya miles de likes.