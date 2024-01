Pilar Rubio, la gran ausente en el bautizo de la hija de Vania Millán y Julián Bayón

Este fin de semana, Vania Millán y Julián Bayón han celebrado por todo lo alto el bautizo de su hija cuatro meses después de que naciera. Un día mágico y muy importante en el que ha sorprendido la ausencia de Pilar Rubio, una de las mejores amigas de la modelo.

"27 de enero primaveral, así fue el bautizo de Vania", comienza escribiendo Millán en un post de Instagram con imágenes del evento. En el mismo, aparece la modelo cogiendo en brazos a la pequeña, así como una imagen junto a Julián y a algunas amigas.

Entre los invitados no han faltado los familiares de la pareja y algunos de sus amigos más íntimos. No obstante, ha llamado la atención la ausencia de Pilar Rubio. La periodista en una de las mejores amigas de Vania, si bien no ha podido acudir a la celebración por motivos de agenda.

Entre el trabajo de Pilar y su reciente mudanza a Sevilla, la presentadora no puede estar tan presente en la vida de sus amigas más íntimas como antes. Si bien, ambas siguen tan unidas como antes.

Vania Millán ha contado que los padrinos de la pequeña son su hermana y el hijo mayor de Julián, fruto de una relación anterior. Asimismo, la modelo ha confesado cómo durante toda la ceremonia "se le caía la baba" mirando a su hija, un sueño hecho realidad para ella. "Te quiero infinito y más", concluía en la publicación de Instagram.

La celebración empezó con la ceremonia en la iglesia y continuó en uno de los restaurantes de capital. De hecho, tal y como se puede ver en las imágenes del evento, todos los detalles del restaurante estaban decorados en tonos rosas.