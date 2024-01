La hermana de Sergio Ramos se pronuncia sobre los rumores de crisis del futbolista con Pilar Rubio

Los rumores de crisis en el matrimonio entre Sergio Ramos y Pilar Rubio llevan meses revoloteando en los medios de comunicación. La Navidad sirvió para que la pareja pudiese enterrar las especulaciones al reaparecer juntos y pasando las fiestas en Sevilla con la familia del futbolista. Ahora ha sido la hermana del jugador, Miriam Ramos, quien ha hablado sobre ello.

La cuñada de Pilar Rubio ha participado en uno de los desfiles del SIMOF (Salón Internacional de Moda Flamenca), y posteriormente ha respondido a las preguntas de la prensa para negar cualquier tipo de crisis en la pareja.

"Todo es mentira, ellos están estupendamente, como siempre, y ya está, todos felices", ha defendido Miriam Ramos.

Respecto al origen de esos rumores, la hermana del futbolista ha asegurado que no sabe "de dónde salen". "La gente, que inventa. Pero están estupendamente, que es lo importante", ha reiterado.

El deportista y la presentadora acallaron durante la Navidad los rumores de crisis tras la publicación de unas fotografías en las que se muestran más unidos y felices que nunca.

"Os deseamos todo lo mejor para vosotros y vuestros seres queridos en 2024. Salud para todos y mucho amor", han escrito en las redes junto a imágenes de ambos, cercanos y cariñosos, donde se ve muy buena sintonía.

"Nosotros siempre hemos sido una familia unida, que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así. Siento que cada día se inventan una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo, y menos con tantos programas para estar desmintiendo", declaraba hace semanas Pilar Rubio en la presentación del programa Make Up Stars.

La colaboradora de El Hormiguero agradecía a los periodistas el interés, pero trataba de zanjar el asunto de la siguiente manera: "no os preocupéis que estamos muy bien. Nos queremos mucho, somos muy felices. No estoy embarazada, no tenemos crisis. No sé... tenemos una vida muy normal. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas, pero no es el caso", dijo.