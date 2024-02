Los agricultores bloquean de nuevo el centro de Madrid y marchan hasta la sede de la Comisión Europea para exigir mejorar la PAC

El centro de Madrid volvió a llenarse este lunes agricultores y ganaderos. Los profesionales del campo clamaron una vez más para exigir mejoras para su sector, en esta ocasión con la mirada puesta en la Política Agraria Común (PAC) y la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrada en Bruselas. Convocados por las tres principales organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA-, los tractores volvieron a bloquear el corazón de la capital coincidiendo con la cita comunitaria para hacer escuchar sus reivindicaciones no solo a nivel nacional, sino también en Europa.

Mientras en Bruselas los ministros europeos llegaban al encuentro, las calles de Madrid preludiaban una nueva protesta masiva del sector agrario. Desde primera hora de la mañana, decenas de autocares repletos de agricultores arribaban a las proximidades de la estación de Atocha procedentes de toda la geografía española. "Hemos salido a las 4.00 horas de la mañana, hemos parado a tomar un tentempié y para acá que hemos venido a manifestarnos por la situación del campo", explicaba a 20minutos José María, un agricultor llegado desde Murcia. "Los productos del campo se están vendiendo actualmente por un precio inferior al coste de producción y eso no puede mantener. Los agricultores no queremos vivir de ayudas, queremos que defiendan nuestros productos", pedía, con la vista puesta en la cita de Bruselas.

"De la reunión de hoy no sé qué espero. Ya hemos perdido hasta la esperanza casi. Yo tenía una finca familiar y tuvimos que cerrar, porque no podíamos con las pérdidas", relataba Ángeles, llegada desde Yecla (Murcia). Equipados con pancartas y banderas, los grupos de manifestantes coparon poco a poco las inmediaciones del Ministerio de Agricultura, ubicado junto a la plaza del Emperador Carlos V, a la espera de la llegada de los tractores. "Sin relevo generacional, el campo desaparece", "El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento", "Cerrado por ruina, sin campo no hay vida", "Nuestro fin será vuestra hambre", rezaban las pancartas.

El campo lleva semanas protestando para reclamar precios justos, importaciones en las mismas condiciones de producción que rigen en Europa y una simplificación de la Política Agraria Común (PAC). "O se quita una burocratización tan grande como hay o es imposible de cumplir", denunciaba al comienzo de la protesta el secretario general de COAG, Miguel Padilla. "No es posible que Europa no entienda que tenemos que jugar con las mismas condiciones los productores de la Unión Europea y los productos que vengan de fuera", añadía.

"No puede ser que la Política Agraria Común, que se creó precisamente para garantizar la alimentación de los ciudadanos de la UE a unos precios asequibles, sea la que está expulsando a los agricultores y los ganaderos en el mundo", explicaba el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. "Esta Política Agrícola Común lleva a la ruina al sector agrario", señalaba en la misma línea el presidente de Asaja, Pedro Barato, que apuntaba a que el campo sufre un "desmantelamiento silencioso con el apoyo de los Gobiernos de Europa".

Pese al retraso respecto al horario previsto, desde la organización animaban a los miles de asistentes -5.000 según Delegación de Gobierno y 20.000 según Asaja, COAGy UPA- a esperar a los tractores para iniciar la marcha hacia la sede de la Comisión Europea en Madrid, localizada en el número 46 del paseo de la Castellana. El ruido de los motores empezó a escucharse a mediodía, cuando el centenar de vehículos salido a las 9.00 horas desde el puente de Arganda comenzó a desfilar frente al Ministerio de Agricultura para iniciar el recorrido por el paseo del Prado.

Apenas media hora después de que la cabecera de la marcha echara a andar, medio centenar de manifestantes se desviaron del itinerario para protestar frente al Ministerio de Sanidad, agitados contra el logo de la Agenda 2030 que luce en la fachada de la institución. Esta bifurcación de la protesta cortó el paseo del Prado en sentido sur, por donde hasta ese momento todavía circulaban vehículos, y obligó a intervenir a los antidisturbios de la Policía Nacional, que formaron un cordón para evitar el avance de los manifestantes y obligarlos a retroceder hacia la marcha principal.

La protesta a la altura el Museo del Prado. Jorge París

El episodio de tensión no interrumpió el avance de la protesta, que en su itinerario original continuaba sin incidentes, alentada por los aplausos de los transeúntes. A ritmo de pitos, cencerros, tambores y bocinas de tractores, los miles de agricultores recorrieron los más de tres kilómetros que separan Atocha de la sede de la Comisión Europea en Madrid. Junto a agricultores y ganaderos, marcharon también representantes del sector de la pesca, que repartieron durante el recorrido más de mil bocadillos de calamares a los asistentes como guiño a la insignia de la gastronomía madrileña.

Una vez alcanzado el destino final, una treintena de manifestantes ajenos a las organizaciones convocantes quemaron frente a la sede europea dos muñecos de paja con las caras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. Ese mismo grupo de personas ya había intentado reventar la protesta al inicio, formando una cabecera por delante de la oficial que causó confusión entre los asistentes. A pocos metros de la fogata, los representantes de Asaja, COAG y UPA pedían evitar el ruido y no caer en "provocaciones".

Los responsables de las organizaciones convocantes reclamaron también "concreción" en las medidas para aliviar la situación del campo y recordaron que la solución no pasa solo por Agricultura, sino que también deben tomar cartas en el asunto desde el Ministerio de Transición Ecológica y desde Trabajo. Tras hacer escuchar sus reivindicaciones frente a la sede de la Comisión Europea, la protesta se disolvió poco a poco en las primeras horas de la tarde. Córdoba tomará el relevo de Madrid este martes. Asaja, COAG y UPA han convocado en Lucena un acto de protesta que cortará la autovía a Málaga. Unió de Pagesos también organiza una tractorada en la provincia de Girona.