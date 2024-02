Amy Schumer revela que padece el síndrome de Cushing, que explica el cambio de su cara

Amy Schumer acudió a principios de este mes a The Tonight Show with Jimmy Fallon. Su aspecto físico fue motivo de comentarios, donde abiertamente se hablaba de un notable cambio en su apariencia, sobre todo en su cara.

La actriz respondió a los comentarios con un irónico post de Instagram en el que explicaba que había algunas "cosas médicas y hormonales sucediendo", pero que se encontraba bien.

Pero ha sido ahora, en una entrevista publicada en News Not Noise de Jessica Yellen, Schumer, cuando ha revelado que padece el síndrome de Cushing exógeno, provocado por recibir inyecciones de esteroides que generaron un exceso de cortisol en su cuerpo y cuyos síntomas pueden incluir cara redonda, enrojecida, llena, aumento de peso, piel fina y hematomas, dolores de cabeza, fatiga y ansiedad.

Schumer ha asegurado que se sintió "renacer" al conocer su diagnóstico, tras una serie de pruebas para determinar lo que ocurría. "Hay algunos tipos de Cushing. Algunos que pueden ser fatales, requieren cirugía cerebral o extirpación de las glándulas suprarrenales. Mientras presionaba frente a la cámara para mi programa de Hulu, también estaba en máquinas de resonancia magnética cuatro horas seguidas, con mis venas cerradas por la cantidad de sangre extraída y pensando que tal vez no esté presente para ver crecer a mi hijo", ha explicado.

"Así que descubrí que tengo el tipo de Cushing que simplemente se solucionará por sí solo y estoy saludable. Fue la mejor noticia imaginable. Han sido un par de semanas locas para mí y mi familia. Aparte de los temores sobre mi salud, también tuve que estar frente a la cámara para que Internet interviniera. Pero gracias a Dios por eso. Porque así es como vi que algo andaba mal. Al igual que cuando vi que le había puesto a mi hijo un nombre que no sonaba muy bien. Internet está invicto, como dicen", ha detallado.

Por último, ha lanzado un alegato abogando por las mujeres. "Quería abogar por la salud de las mujeres. La vergüenza y la crítica de nuestros cuerpos en constante cambio es algo con lo que he lidiado y he sido testigo durante mucho tiempo. Deseo tanto que las mujeres se amen a sí mismas y sean implacables al luchar por su propia salud en un sistema que normalmente no les cree. Quiero que las mujeres valoren sentirse fuertes, saludables y cómodas en su propia piel. Soy extremadamente privilegiada de tener los recursos que tengo para mi salud y sé que no es así para la mayoría de las personas. Estoy agradecida y quiero usar mi voz. seguir luchando por las mujeres".