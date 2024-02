Revelan la identidad del novio de Melody y padre de su hijo que lleva años ocultando: así han llamado al bebé

El pasado 15 de febrero, Melody se convirtió en madre de su primer hijo junto a su pareja, un chico hasta ahora desconocido por voluntad de la cantante, que nunca ha querido hablar mucho de él públicamente.

No fue hasta hace dos meses cuando Melody, en avanzado estado de gestación por aquel entonces, habló por primera vez de su pareja y padre de su hijo: "No soy una persona de contar mucho pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no", aseguró en Fiesta.

Pero aun no se conocía su identidad. Hasta ahora, ya que Socialité ha desvelado todos los datos del padre del hijo de la artista. Se trata de Ignacio Batallán, un argentino de 39 años que reside en Fuengirola, Málaga.

Ignacio Batallán, pareja de Melody. MEDIASET

Según el programa de Telecinco, Ignacio es un apasionado del deporte, tiene un centro de entrenamiento y creó su propio club de voleibol. Además, también ha trabajado como modelo.

Ahora juntos forman su propia familia con la llegada de su bebé, del que los felices papás acaban de revelar el nombre: Cairo Batallán Ruiz.