Melody revoluciona las redes con su primera imagen tras dar a luz a su hijo: "Deseos de comer pizza..."

"Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos superfelices y me encanta poder compartirlo con vosotros". Con estas palabras, Melody anunció el pasado diciembre, y por sorpresa, que estaba embarazada.

Ahora, tan solo dos meses después de que se hiciese público, la cantante de El baile del gorila ha dado a luz a su hijo, cuyo nacimiento ha tenido lugar antes de lo previsto. "¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón", escribió la artista, este domingo, a través de su perfil de Instagram, acompañándose de una tierna fotografía del pequeño desde el hospital.

Y es que, a pesar de que el nombre del hijo de la andaluza permanece aún en secreto, todo apunta a que el bebé está sano y el postparto no estaría siendo especialmente difícil. Así, al menos, lo demuestra la última publicación de Melody, donde se la puede ver degustando dos grandes pizzas, aún desde la cama de la habitación del hospital.

"Postparto. Deseo de comer pizza", ha expresado la cantante, pizza en mano, en su post. Una divertida y cercana estampa de la exconcursante de Tu cara me suena en la que aparece vestida con la típica bata médica y con el pelo recogido en un moño y que, como no podría ser de otra forma, no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

A la espera de recibir el alta hospitalaria, la cantante ha recibido un sinfín de comentarios de parte de sus compañeras -¡Qué aproveche!", le deseaba Verónica Romero, entre muchas otras celebridades-, y de internautas. "Melody recién parida con una pizza en cada mano… Perfecta. De pata negra", comentaba una usuaria a través de X (anteriormente Twitter).