El radical consejo de Buika a Abril Zamora para sus clases en 'OT 2023': "Quítate esa mierda porque no sirve para nada"

A pocas horas de que Operación Triunfo 2023 llegue a su fin, Buika y Abril Zamora han acudido al estreno de la nueva temporada de Dulces y saladas, el pódcast de Andrea Compton e Ines Hernand en Prime Video, para hablar sin tapujos de los entresijos del talent en el que trabajan.

Buika, que forma parte del jurado del programa, ha destacado la buena labor de Abril como profesora de interpretación. A pesar de que no sigue el canal 24 horas para no "dejarse llevar" por las emociones a la hora de valorar a los participantes- "Yo me tengo que quedar con cómo has cantado y para eso necesito distanciarme un poco", ha explicado-, la cantante ha confesado estar "enganchada" a las clases de la actriz.

"Por eso la llamo maestra", ha señalado durante la entrevista. "Cuando yo la escucho hablar, ella deja señales, que es lo más increíble, ella no es que te imponga una información, ella deja rastros y tu instinto los coge y los desarrolla", ha explicado, asegurando que sus clases la "ayudan mucho" porque "sirven para la vida". "Dios te ha dado un tesoro y eso es medicina para muchas personas", le ha recordado a la actriz, que no dudó en agradecer sus palabras.

Por su parte, Abril se ha sincerado sobre las inseguridades que afronta en su día a día y que, de alguna manera, le han repercutido en su desarrollo profesional. "Lamentablemente, eso te mina el camino para que puedas pasártelo bien. Yo tengo una lucha constante con lo que proyecto y con lo que piensa la gente de mí. A veces pienso que soy la peor y que lo hago fatal. Eso no me permite disfrutar", ha explicado la también guionista acerca de su "síndrome del impostor".

En este punto de la conversación, Buika ha aprovechado para corregir la actitud de la profesora, lanzándole un vital consejo. "Tú no puedes estar con ese, con todos mis respeto, ego. ¿Qué piensan los demás de mí? Da igual, haz. Porque hay mucha gente que se está curando con lo que está viendo de ti", le ha espetado.

"A mí me has curado muchas veces. Si yo ahora tengo que pararme a pensar 'ay, pues ella es insegura', yo no me lo creo. Por favor, ayúdame, sostén tu personaje conmigo y quítate esa mierda porque eso no sirve para nada", ha concluido Buika, "haciendo de jurado con Abril", tal y como ha comentado, entre risas, la propia Andrea Compton, copresentadora del pódcast.