Vecinos del edificio incendiado en Valencia: "Nos fuimos al llenarse todo de humo, aquello ardió tan rápido que parecía cartón"

Valencia ha amanecido este viernes consternada por el virulento incendio que este jueves por la tarde devoró un imponente edificio de 14 plantas en el barrio de Nou Campanar. Hasta el momento se contabilizan cuatro personas muertas, 14 desaparecidas y 15 heridas, pero fuera de peligro.

Las llamas han dejado un esqueleto de un edificio en el que ya no queda nada. De él tuvo que salir corriendo José Luis Mas, un vecino de 67 años, que ha pasado la noche en uno de los hoteles facilitados por el Ayuntamiento para realojar a los residentes afectados.

Cuenta a la prensa a las puertas del hotel SH Valencia Palace que "gracias a Dios" y a "alguna pastilla", ha podido dormir. Pero "solo un rato" y "mal". La mañana no ha sido mejor. "La realidad hoy [por este viernes] es muy distinta. Es peor. Encontrarte en tu ciudad, sin nada, con todo perdido, es una sensación horrible".

Vestido con la camisa del pijama, relata que las llamas le sorprendieron viendo un partido de tenis en la televisión. "Mi mujer se fue a la cocina y desde el balcón vio una humareda negra enorme. '¡Vámonos, vámonos que aquí va a empezar a entrar humo!', le dije. Y efectivamente, empezó a entrar humo por la casa. Soy médico y sé que aspirando humo... son 10 minutos", relata.

"Bajamos corriendo, no cogimos nada, solo la cartera con la documentación. El móvil porque lo llevaba en la mano. Avisé a un par de puertas, a una señora mayor que estaba al lado, aunque no contestó nadie. Llamé también a un par de vecinos que tampoco contestaron y nos fuimos, ya no daba tiempo a esperar porque se estaba llenando todo el pasillo humo. La suerte que tuvimos es que teníamos la escalera justo delante de la puerta. Fue abrir y empezar a bajar corriendo los siete pisos. Íbamos mirando para atrás y veíamos como se llenaba de humo. No me imaginaba la dimensión que tenía esto", prosigue José Luis.

Imagen del edificio incendiado en Valencia la tarde este jueves, a 23 de febrero de 2024. JOSÉ LUIS OBRADOR

Este hombre, que llevaba tres años viviendo en ese edificio construido en 2008, describe al vecindario como un grupo variado en el que predominaban los sanitarios que trabajan en varios hospitales cercanos. También hay un grupo numeroso de extranjeros, entre ellos "muchos ucranianos". Pero en general había "de todo" y también "muchos niños".

Mas lamenta que el inmueble "ardió en menos de 20 minutos, más rápido que una falla en Valencia. ¿La razón? No tengo ni idea. Quiero crear una asociación de vecinos para empezar a trabajar esto porque es muy gordo que un edificio de 14 plantas y 500 viviendas que se queme en nada. Un edificio no puede arder tan rápido, eso parecía cartón. Ver cómo se te va todo... no te lo crees".

Otra de las personas que ha sacado fuerzas para hablar a la prensa esta complicada mañana de viernes ha sido Manuel Fangos, vecino de José Luis Más y también residente en el edificio ubicado en la rotonda entre las avenidas de General Avilés y Maestro Rodrigo. Su noche ha sido "larga", incapaz de meterse en la cama king size de la habitación del hotel. La "adrenalina" no le ha permitido pasar de la butaca. Tras agradecer a todos los cuerpos de seguridad su trabajo y a los vecinos toda la solidaridad mostrada, cuenta que él fue quien grabó uno de los primeros vídeos del incendio, cuando solo afectaba a un piso y que ahora ya está en manos de la policía que investiga las causas del siniestro.

Explica que no fue evacuado porque estaba trabajando cuando empezaron las llamas. Al verlas, acudió a su casa y timbró a todos sus vecinos de la planta 12. Bajó las escaleras "despacio porque iba con una persona de 80 años". En ese momento, relata, "no se pensaba que podía terminar así. No tengo nada, la ropa que llevo es de un centro comercial de al lado". Con todo, lanza un mensaje de ánimo: "Lo material es lo menos importante porque con salud y fuerza se puede recuperar todo".

"Lo visto mi piso quemarse por las cámaras"

Leopoldo, otro de los ciudadanos que se encontraba en su domicilio cuando comenzó el fuego, ha afirmado que los hechos sucedieron "en cuestión de 20 minutos" y ha mostrado su "impotencia" porque ellos no podían hacer "absolutamente nada". "Ahora, nos han dicho que hasta que no entren los bomberos, que tardarán por lo menos un par de días, no podremos volver a entrar a la finca", ha agregado.

Belén, vecina alemana que residía en el cuarto piso del edificio, no se encontraba ayer en su vivienda puesto que se había desplazado hasta su segunda residencia en Dénia (Alicante). "He visto quemar mi piso por las cámaras de seguridad que tenía dentro de la vivienda, he visto cómo se quemaba todo", ha asegurado.

"Empezó el teléfono a sonar cuando todavía era pequeño el incendio y no dábamos crédito de que lo que estaba pasando. Tenemos en casa cámaras de seguridad y hemos visto en directo cómo se iba quemando primero el salón, luego el dormitorio, hasta que las cámaras dejaron de funcionar. Y gracias a Dios nos ha pillado en Dénia, no estábamos aquí, hemos llegado ahora mismo", ha relatado.

"Bajamos 20 minutos a la oficina de Correos y cuando volvimos intentamos salvar a nuestro perro, pero ya estaba todo en llamas". Así narra Lisa, una mujer ucraniana, la "horrible" situación que tuvo que vivir después de llegar de aquel país en guerra hace unos meses para "perderlo todo aquí" en el incendio del edificio de Campanar, en València. Este es el testimonio de otra de las afectadas, que ha acudido esta mañana al punto que ha habilitado el Ayuntamiento de València para comenzar con los primeros trámites en el edificio de Tabacalera. "Nos intentan ayudar, pero nada va a devolverme a mi perro", ha lamentado. La afectada, junto a su compañero de vivienda, que prefiere no dar su nombre, han criticado lo que han considerado "negligencias" graves en la construcción del edificio y han instado a que se den "explicaciones".