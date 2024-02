Cómo solicitar la ayuda de 300 euros para la emancipación de los jóvenes en Euskadi: plazos y requisitos

El precio de la vivienda no ha dejado de subir en los últimos meses. Esto está provocando que muchos jóvenes no puedan independizarse, ya que no tienen el dinero suficiente para pagar el alquiler o la hipoteca de un piso. Ante este problema, el Gobierno vasco ha aprobado una ayuda de 300 euros al mes para favorecer la emancipación juvenil. El plazo de solicitud de esta subvención ha abierto este martes y cuenta con un presupuesto de 53 millones de euros.

La ayuda está incluida en el programa Emantzipa, que trata de impulsar la emancipación de personas jóvenes. Además, se suma al resto de subvenciones que pueden recibir los jóvenes por tener pocos ingresos o para hacer frente al coste de la vivienda. El Gobierno vasco se ha marcado como objetivo que la edad de emancipación en la Comunidad se reduzca hasta los 28 años.

Requisitos para solicitar la ayuda

Este subsidio, que se ha estimado que llegue a unas 15.000 personas, está dirigido a jóvenes de entre 25 y 29 años que quieran emanciparse y que estén empadronados en el País Vasco con una antigüedad de, al menos, un año. Además, deben disponer de un contrato de alquiler o de una hipoteca y no pueden tener bienes o activos financieros de más de 75.000 euros, salvo que estuvieran afectos a una actividad empresarial o profesional, excluida la vivienda habitual.

Otros de los requisitos para poder solicitar la ayuda es que no se debe ser titular o cotitular de una vivienda distinta a la del domicilio habitual, salvo que se acredite la no disponibilidad plena de la misma por causas de separación o divorcio, o la imposibilidad de habitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad, debidamente acreditada.

Cuantía y mensualidades de la prestación

Para determinar la cuantía, que será máximo de 300 euros mensuales, se tendrá en cuenta el nivel de renta de los solicitantes. Deben disponer de ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 28.000 euros. La ayuda se repartirá en 24 mensualidades, siempre y cuando se sigan cumpliendo todos los requisitos que dieron acceso a la misma.

Si la misma vivienda para la que se pide la ayuda es compartida por más de tres personas con derecho a esta prestación, esta se otorgará como máximo a tres de los residentes. Si hubiera más de tres solicitudes, se resolverán atendiendo al orden de presentación.

Cómo solicitar la ayuda y documentación necesaria

El plazo para solicitar la ayuda arrancó este 20 de febrero y termina a finales de año, el 31 de diciembre. La solicitud se puede hacer tanto online —en la página habilitada— o presencial —en Zuzenean, el servicio de atención a la ciudadanía—. Los interesados deben disponer de la siguiente documentación para realizar el trámite en cualquiera de las dos modalidades:

Solicitud cumplimentada.

DNI o pasaporte.

Certificado de empadronamiento.

Justificante de ingresos.

Contrato de alquiler o hipoteca.

Declaración responsable de no ser titular de otra vivienda.

Los que se decanten por la tramitación online deben seguir los siguientes pasos para completar la solicitud: