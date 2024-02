Cómo solicitar el carnet joven en Euskadi en 2024: requisitos y descuentos

Los jóvenes del País Vasco pueden disfrutar de una gran selección de planes a precios mucho más baratos o incluso de forma gratuita gracias a la Gazte Txartela, su particular carné joven impulsado por el Gobierno autonómico. Esta tarjeta, que se puede solicitar de forma gratuita, se puede utilizar en los diferentes establecimientos de Euskadi, así como en todo el territorio nacional y en los cerca de 40 países adheridos al programa europeo de juventud.

Los usuarios que tengan expedida la Gazte Txartela pueden aprovecharse de numerosas ofertas y beneficios en diversas áreas: autoescuelas, alojamientos, cursos, actividades deportivas, transporte público, funciones teatrales... Todas las bonificaciones incluidas y los establecimientos que participan en este programa para jóvenes podrán consultarse a través de la web oficial habilitada.

Ventajas del carné joven vasco

A través de la Gazte-txartela se puede acceder también a las más de 80.000 ventajas que ofrecen los carnés joven de otras Comunidades Autónomas, así como en los 38 países europeos que participan en el programa European Youth Card (EYCA).

La Gazte-txartela incluye el Carnet de Alberguista Joven Internacional (Hostelling International) lo que posibilita alojarse en cualquier albergue del mundo, y un seguro de viajes gratuito. Además, pueden acceder al Pack Gazte-txartela que consiste en un talonario de cupones-descuento especiales con colaboradores de todo tipo, y participar en los distintos sorteos que se realizan.

Cómo solicitar la Gazte Txartela

Los interesados en solicitar el carné joven de Euskadi tendrán que realizar el trámite por Internet. El primer paso es registrarse en la página oficial de Gazte Txartela. Una vez finalizada la inscripción, será necesario enviar un correo electrónico a gaztetxartela@euskadi.eus confirmando la solicitud de la misma. Así, se tramitará y la enviarán al correo de la persona interesada para que pueda descargarla en formato digital y con un diseño renovado hace menos de un año.

Las personas jóvenes de 16 o más años pueden hacerlo desde la aplicación 'NIK Patrika Digitala' del Gobierno Vasco, a través de un medio de identificación electrónica. Sin embargo, en ambos casos la activación posterior de la tarjeta debe realizarse en la página web oficial para poder acceder a las ventajas, descuentos y sorteos.

Este trámite es totalmente gratuito y, una vez recibida la tarjeta, no será necesario volver a solicitarla porque no caduca hasta cumplir los 30 años. Todos los jóvenes empadronados en la Comunidad —aunque vengan de otra zona de España o de otro país— podrán solicitarla. Además, hay que tener entre 14 y 29 años, pero no hace falta ser estudiante.