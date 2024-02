Este es el municipio de Euskadi donde más se ha encarecido el precio del metro cuadrado para comprar un piso

El precio de la vivienda no da un respiro a los españoles. En el último año, se ha incrementado más de un 8% y este mes de enero ha alcanzado los 2.049 euros, según un estudio elaborado por Idealista con datos de este pasado mes de enero. Uno de los colectivos más afectados con esta subida de precios son los jóvenes, que no pueden independizarse por la escasez de vivienda asequible. Lo mismo le ocurre a las familias con niños, que no pueden pagar los precios actuales del mercado inmobiliario.

Este incremento también se ha visto en el País Vasco, donde el metro cuadrado se ha encarecido algo más de un 3% en el último año, llegando a los 2.867 euros de media este mes de enero. Esta cifra es mucho más elevada que la media nacional, lo que coloca a Euskadi como la tercera comunidad más cara de España. Un piso de unos 80 metros cuadrados, que es uno de los más demandados por las familias, costaría en torno a los 230.000 euros de media.

Cuánto cuesta el metro cuadrado por provincia

La provincia que ha experimentado una mayor subida de los precios de la vivienda —y la más cara de la comunidad— es Guipúzcoa. El metro cuadrado ha crecido un 4,1% en el último año, situándose en los 3.502 euros de media. Un piso de 80 metros cuadrados, uno de los más demandados por las familias, costaría en torno a los 280.000 euros.

En el caso de la provincia de Vizcaya, el metro cuadrado se ha encarecido un 1,7% hasta los 2.756 euros de media. El piso de referencia tendría un precio de unos 220.000 euros. Por su parte, en Álava —la más barata de todas— el metro cuadrado ha aumentado un 2,3%, colocándose en los 2.276 euros de media. El mismo piso rondaría los 180.000 euros.

El municipio más encarecido de Euskadi

A pesar de que Álava es la provincia donde menos se ha encarecido la vivienda, uno de sus municipios es el que más ha subido el precio. Se trata de Oión, un pueblo con menos de 4.000 habitantes. El metro cuadrado ha aumentado un 17,4% en el último año hasta colocarse en los 1.251 euros de media. Un piso de 80 metros cuadrados en esta localidad costaría unos 98.000 euros.

Pasando a la provincia de Guipúzcoa, están los dos siguientes municipios que más han encarecido sus precios. Uno de ellos es Hondarribia, cuyo metro cuadrado ha aumentado un 16,6% hasta los 4.221 euros de media. La otra es Soraluze-Placencia de las Armas, el pueblo más barato de la provincia para comprar una casa.

En el caso de Vizcaya, dos localidades han aumentado más de un 10% su precio de venta. Se trata de Muskiz (un 14,7% hasta los 2.002 euros) y Berriz (un 14,6% hasta los 2.027 euros). Ambos municipios son de los más baratos de la provincia para invertir en una vivienda.